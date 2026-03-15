"Lo pondré en la cocina": Isaac del Toro tras ganar la Tirreno-Adriático

El ciclismo mexicano ha alcanzado una nueva cúspide internacional. Isaac del Toro, el joven estandarte del UAE Team Emirates, se ha proclamado campeón absoluto de la Tirreno-Adriático 2026, una de las pruebas de una semana con mayor prestigio en el World Tour. Tras resistir los embates en la última jornada, el bajacaliforniano se llevó a casa el emblemático trofeo del Tridente.

Con un tiempo total de 28:02:14, Del Toro consolidó la ventaja obtenida en la montaña, superando por 40 segundos a Matteo Jorgenson y por 42 a Giulio Pellizzari.

El triunfo más valioso de su trayectoria

Pero la victoria no fue sencilla, Del Toro tuvo que reponerse a un ligero susto de una caída de múltiples competidores a dos kilómetros del final de la competencia.

“Nosotros vimos ayer esta situación de la carrera. Yo nunca espero caerme pero son carreras y estoy contento de haber manejado el día de hoy como lo hicimos y creo que también especial por esa caída lo hizo todavía más importante”, explicó Del Toro sobre el tenso cierre.

Al ser cuestionado sobre el peso de esta corona en su palmarés, el mexicano no dudó en otorgarle el lugar más alto debido a la ferocidad de la competencia italiana, esto tan solo unos días de que logró su primer triunfo en el World Tour en los Emiratos Árabes Unidos.

“Fue increíble. Todos hicieron un trabajo increíble. Para mí es una de las más importantes carreras de una semana en todo el tour”, dijo el mexicano en las declaraciones de la transmisión oficial.

Luego, Del Toro fue cuestionado si era la victoria más importante de su carrera a lo que respondió: “lo es”. Cuando fue preguntado el por qué dijo: “Porque es muy bonito el tridente. Lo voy a poner en la cocina”, confesó el mexicano quien sigue sumando victorias en un 2026 que promete ser histórico para él.