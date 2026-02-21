Su equipo reconoce a Isaac del Toro: ‘un día perfecto’ en el UAE Tour 2026

Isaac del Toro está a un paso de la gloria en la octava edición del UAE Tour 2026, luego de que este sábado 21 de febrero de 2026 consiguiera su segunda victoria en la carrera, que lo catapultó al primer lugar de la Clasificación general. La cima del Jebel Hafeet fue clave para el mexicano, donde su equipo UAE Team Emirates-XRG le reconoció el triunfo.

“La victoria de etapa y el maillot de líder. Isaac del Toro entrega un día perfecto en la UAE Tour. ¡Es buena Isaac!”, publicó UAE Team Emirates-XRG en un mensaje en la red social “X”.

"Todavía hay trabajo por hacer", recalcó el equipo de Isaac del Toro AFP

En otra publicación, resaltó que de nuevo Isaac del Toro está con la playera roja de líder y recalcó que “¡Todavía tenemos trabajo por hacer!”.

Isaac del Toro ganó la sexta etapa del UAE Tour con un tiempo de 3:27:54”, con una velocidad promedio de 48.485 km/h, por delante de Luke Plapp (a 12 segundos) y Felix Gall (a 21 segundos).

“El Torito” lanzó dos ataques en los últimos cinco kilómetros, el último fue decisivo para llevarse la etapa. Ahora, el mexicano le saca ventaja de 20 segundos a Antonio Tiberi y en 1:14 a Plapp. La UAE Tour 2026 terminará este domingo en Abu Dhabi, una jornada que se espera que favorezca a los sprinters.

Isaac del Toro subrayó que es importante lograr la UAE Tour 2026 AFP

“Sin duda, es importante ganar la carrera de casa, pero me presiono más a mí mismo que a mi equipo para tener una buena actuación. Si gano la general mañana, será mi primera carrera por etapas del WorldTour; es muy importante para mí alcanzar ese objetivo. Me convertiría en un ciclista diferente, así que estaré aún más concentrado y atento mañana”, mencionó Isaac del Toro.

ASÍ QUEDÓ ISAAC DEL TORO EN LA ETAPA 6 DEL UAE TOUR 2026: