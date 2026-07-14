Isaac del Toro perdió el ‘maillot’ blanco y salió del podio del Tour de Francia

Isaac del Toro perdió el 'maillot' blanco y salió del podio general, al descender cuatro posiciones. Tadej Pogacar dio una gran exhibición de poder y ganó la Etapa 10 (su cuarta victoria de este año) del Tour de Francia 2026, que constó de siete puertos de montaña, con salida en Aurillac y meta en Le Lloran. Hubo tres caídas en el recorrido de 166.6 kilómetros.

El ‘maillot’ blanco le duró seis días a Isaac del Toro y ahora el español Juan Ayuso es el nuevo líder de la Clasificación de los Jóvenes.

No le alcanzó el ataque que hizo Isaac del Toro en los últimos kilómetros de la Etapa 10 del Tour de Francia para conservar el 'maillot' blanco Reuters

El originario de Ensenada, Baja California, es séptimo general, a 5’:08” de Tadej Pogacar.

El italiano Matteo Trentin, ganador de tres etapas en esta prueba, no tomó la salida parala jornada de este martes 14 de julio de 2026, debido a que se levantó con fiebre, informó el equipo Tudor.

Al inicio de la Etapa 10, se realizaron los primeros ataques y contraataques, pero de inmediato el pelotón les dio alcance. Mads Pedersen, ‘maillot’ verde, resolvió muy rápido un problema mecánico de su bicicleta, en segundos se la cambiaron.

El pelotón neutralizó los intentos de fuga en el inicio de la Etapa 10 de Tour de Francia 2026 Reuters

Isaac del Toro corrió por sexto día con el ‘maillot’ blanco, líder de la Clasificación de los Jóvenes, teniendo siete segundos de ventaja sobre Juan Ayuso.

Mads Pedersen y Max Kanter libraron un primer ‘agarrón’ por hacerse de los puntos que otorgó el Sprint intermedio, siendo el 'maillot' verde el que cruzó primero la meta para llevarse las 25 unidades; se utilizó el foto finish para definir al ganador.

El UAE Team fue cauteloso, comandó el pelotón a su ritmo en el paso de los 7 puertos de montaña. El primero lo ganó Valentin Paret-Peintre (2 puntos), el segundo, tercero y cuarto lo hizo Javier Romo (5, 5, y 2 puntos, respectivamente).

Javier Romo se llevó tres puertos de montaña en la Etapa 10 del Tour de Francia 2026 Reuters

El pelotón alcanzó al cabeza de carrera, Javier Romo, cuando quedaban 38 kilómetros, en el inicio del quinto puerto de Montaña, Puy Mary – Pas de Peyrol. En este punto, el ecuatoriano Richard Carapaz desafió a los ciclistas del UAE para escaparse y ganar los 10 puntos que se repartieron, mientras que Isaac del Toro ganó cuatro.

En el descenso de Puy Mary, se registraron tres caídas, las de Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Chris Harper.

Tadej Pogacar lo apostó todo en el puerto de montaña de Col de Pertus. El esloveno fue a la persecución de Richard Carapaz y le dio alcance cuando faltaban 14.8 kilómetros del final de la etapa. Isaac del Toro se quedó atrás.

Tadej Pogacar ganó la Etapa 10 del Tour de Francia 2026 con una gran exhibición de poder Reuters

El mexicano quiso componer el camino y tratar de disminuir la pérdida, por lo que lanzó una ofensiva cuando quedaban 4.4 kilómetros de la meta.

Tadej Pogacar ganó los puntos en el último puerto de montaña Col de Font de Cère y se enfiló en solitario a la meta, para parar el crono en 3:58:08.

A pesar del gran esfuerzo, Isaac del Toro dejó el ‘maillot’ blanco al perder 1:31. Finalizó octavo, mientras que Juan Ayuso quinto.

ASÍ QUEDÓ LA ETAPA 10 DEL TOUR DE FRANCIA 2026: