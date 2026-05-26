Real Madrid elecciones 2026: Florentino apela a sus siete Champions para derrotar a Enrique Riquelme

Florentino Pérez convocó una rueda de prensa urgente el 12 de mayo para anunciar que no dimitiría y que se presentaría como candidato a la presidencia del Real Madrid. Dos semanas después, el empresario madrileño de 79 años de edad lanzó su video de campaña oficial y encendió las primeras elecciones competidas en el club desde 2000.

El spot de campaña, difundido a través de las redes sociales, plantea la continuidad del que Florentino describe como “el mejor ciclo de la historia del futbol mundial” y defiende un proyecto pensado no para temporadas, sino para décadas. ￼ La frase central del video resume su argumento: “La grandeza no se improvisa, ni se hereda.”

¿Cuántas Champions ha ganado Florentino Pérez con el Real Madrid?

Desde su regreso a la presidencia en 2009, el Real Madrid conquistó seis títulos de la Liga de Campeones de Europa bajo su conducción, además de cinco campeonatos de LaLiga. Sumada la Champions de 2002, obtenida en su primera etapa al frente del club, el palmarés europeo bajo su mandato asciende a siete títulos continentales, el registro más alto en la historia de cualquier presidente del club.

En su video de campaña, Florentino argumenta que el Real Madrid necesita “pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el ritmo” en un futbol que cambia constantemente, y reivindica haber transformado a la institución en “el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y la marca más valiosa del planeta”.

El siguiente paso de su estrategia fue la apertura de una página web y perfiles en redes sociales bajo el hashtag #MuchaHistoriaPorHacer, con el objetivo de presentar las líneas maestras de un proyecto que, según él mismo, arrancó en 2009 y se ha mantenido de manera exitosa de forma ininterrumpida.

Enrique Riquelme: El rival de Florentino Pérez en las elecciones

Estas elecciones serán las primeras en las que Florentino Pérez enfrentará oposición desde que asumió el cargo en 2009, cuando fue proclamado candidato único. El rival es Enrique Riquelme, empresario que fijó la fecha electoral para el domingo 7 de junio y que en su primera entrevista pública anunció tener “dos grandes estrellas internacionales fichadas” y un director deportivo a punto de ser revelado.

Las elecciones fueron convocadas por decisión propia de Florentino Pérez, quien había sido reelegido el año anterior y no tenía obligación estatutaria de adelantarlas. El contexto que las precipitó fue la ausencia de títulos en las últimas dos campañas, un vacío que erosionó el respaldo interno y obligó al presidente a buscar una nueva legitimación en las urnas.

La lona y la guerra mediática

Como parte de la estrategia de campaña, el equipo de Florentino instaló una pancarta de gran formato junto al Santiago Bernabéu con los trofeos europeos obtenidos bajo su mandato, un mensaje visual dirigido directamente a los socios del club.

Con siete Champions como argumento y el Bernabéu renovado como telón, Florentino Pérez apostó todo a la memoria. Riquelme apuesta al futuro. Los socios votan el 7 de junio.