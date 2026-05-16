El plan de Irán para el Mundial: entrenar en Turquía y después viajar a EU

La selección de Irán definió su plan previo al Mundial 2026. Los dirigidos por Amir Ghalenoei entrenarán en Turquía, donde también tramitarán su visado y jugarán amistosos, para después viajar a Estados Unidos.

Hace un par de días, Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, reveló que aún no habían expedido ningún visado para el ‘Team Melli’.

La selección de Irán concentrará en Turquía, donde pretende jugar amistosos Reuters

La preparación de Irán será en Antalya, donde ya disputó partidos amistosos en el pasado mes de marzo y ahora tiene confirmado uno, aunque se espera que se sume otro.

- Partido confirmado para Irán: vs Gambia el 29 de mayo.

El técnico de la selección de Irán contará con 30 futbolistas para su última concentración, algo que calificó como la decisión más difícil.

“Elegir a 30 jugadores para esta última concentración de preparación antes del Mundial ha sido la decisión técnica más difícil de mi carrera como entrenador”, indicó Amir Ghalenoei.

El técnico Amir Ghalenoei eligió a 30 futbolistas para su última concentración Reuters

La selección de Irán tendrá su campo base en Tucson, Arizona, donde ya los esperan con las puertas abiertas, a pesar de la polémica que desató el presidente Donald Trump.

En Turquía, los seleccionados iranies realizarán los trámites relacionados con la obtención de visados.

REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DE IRÁN Y FIFA

Ibrahim Ethem Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Futbol, reveló que Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní y una delegación, se reunieron con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.

“Durante esa reunión, se realizaron análisis sobre el campo de entrenamiento y los preparativos previstos por la selección iraní en Turquía antes del Mundial”, indicó.