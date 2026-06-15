Vozinha, el arquero cuyo padre quiso llamarlo Valdano y terminó con el nombre de una figura de México 1986

El futbol a veces empieza antes de que la pelota ruede. En el caso de Josimar José Évora Dias, la historia comenzó incluso en el nombre. Su padre quiso llamarlo Valdano, inspirado en el exdelantero argentino Jorge Valdano, pero la idea no prosperó en el registro civil debido a restricciones de las autoridades. La segunda elección llegó desde Brasil, marcada por la fascinación por un gol del Mundial de México 1986. Así quedó bautizado con un nombre que ya llevaba un acento futbolero antes de debutar.

Ese mismo hombre, hoy de 40 años, terminó convertido en protagonista inesperado del Mundial 2026 tras su actuación ante España con la camiseta de Cabo Verde en Miami, donde sostuvo un partido que exigió todo su repertorio.

Con 27 remates en contra y seite atajadas de alto impacto, Vozinha transformó un debut complejo en una noche de consagración personal. El resultado lo instaló como una de las primeras historias virales del torneo.

Cabo Verde sobrevivió gracias a un arquero que ya cargaba una historia antes del silbato inicial. Un nombre entre dos obsesiones futboleras

El origen de su identidad resume dos influencias distintas. Por un lado, la admiración de su padre por el futbol argentino y la idea de llamarlo Valdano. Por otro, la huella brasileña de un gol del Mundial 86 que terminó definiendo su nombre oficial.

Pese a todo el contexto que rodea esta participación, él es una persona bastante tranquila. Nació durante la Copa del Mundo de México 86. El brasileño Josimar marcó un gol y yo me entusiasmé, me puse contento con ese gol de Josimar, y le puse a mi hijo el nombre de Josimar por la Copa del Mundo de México 86. Ahora tiene 40 años, por lo tanto es un acontecimiento histórico”, declaró el padre de Josimar en una entrevista con Telemundo.

En el registro quedó como Josimar, pero el apodo Vozinha, “vocecita”, terminó imponiéndose en la vida cotidiana y en las canchas.

¿Cuál es el pasado futbolero de Vozinha?

Nacido en Mindelo, Cabo Verde, Vozinha tardó en consolidar su carrera profesional y recorrió ligas de Portugal, Angola, Moldavia, Chipre y Eslovaquia antes de encontrar continuidad en la selección.

Su consagración no llegó con un título, sino con un partido. En su debut mundialista, el arquero que nació entre dos referencias del fútbol terminó escribiendo su propia página en el escenario más grande del deporte.