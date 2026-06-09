Irán podrá entrar antes a EU; lanzan advertencia para el Mundial

La selección de Irán podrá entrar a Estados Unidos un día antes de su partido contra Nueva Zelanda del Mundial 2026, así lo aseguraron Mehdi Alavi, portavoz de la Federación iraní de futbol, y un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EU. Por otro lado, lanzaron una advertencia para los días de sus encuentros.

“La delegación del equipo acudirá a Estados Unidos en un vuelo chárter. El equipo se desplazará a la ciudad anfitriona (Los Ángeles) un día antes del partido contra Nueva Zelanda, y para los dos partidos siguientes estaremos dos días antes del inicio”, declaró Mehdi Alavi, portavoz de la Federación Iraní de Futbol.

El ministro iraní de Deportes señaló que corresponderá a los organizadores remediar la situación por si hay algo "extraño" durante el partido del Mundial Reuters

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que no es cierto que Irán sea obligado a llegar el mismo día de sus partidos.

El embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, en declaraciones a Reuters en Tijuana a través de un intérprete el lunes, criticó a las autoridades estadunidenses por denegar visados a parte del personal de la federación iraní de futbol, pero señaló que los que se habían concedido no les impedían pasar la noche en el país.

“Sus visados no especifican nada sobre que tengan que marcharse a una hora determinada”, afirmó.

IRÁN ADVIERTE A LOS ORGANIZADORES DEL MUNDIAL

Ahmad Donyamali, ministro iraní de Deportes, advirtió a los organizadores sobre si lucen banderas u objetos diferentes a su país, deberán de detener el partido.

“Si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido”, declaró para la agencia Irna. Asimismo, consideró que corresponderá a los organizadores remediar la situación.

La FIFA reveló que hubo un diálogo con el presidente de la Federación de Futbol iraní Reuters

LA FIFA TUVO UNA REUNIÓN CON LA FEDERACIÓN IRANÍ DE FUTBOL

La FIFA informó que mantuvo una reunión virtual con Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol. La consideró muy productiva y afirmaron que continuará el diálogo y la cooperación.

“(Para garantizar) la experiencia del equipo y de la delegación sea positiva, y que cuenten con todas las condiciones necesarias para competir sobre el terreno de juego y sin contratiempos. Esperamos con ilusión las próximas semanas”, indicó Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, a través de un comunicado.

Según la Federación iraní, se concedió visa a todos los jugadores, pero no a varios miembros del cuerpo técnico y administrativo.

Con información de Agencias…