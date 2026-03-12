Irán no cierra la puerta al Mundial 2026, pero embajador mantiene petición de jugar en México

El futuro de la Selección de Irán en el Mundial 2026 sigue en el aire y a tres meses del arranque de la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, el embajador de aquella nación en México, Abolfazl Pasandideh, señaló que su país no ha decidido aún retirarse, pero las condiciones lucen complicadas para que puedan asistir.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva este jueves, Pasandideh aclaró que el problema que actualmente enfrenta la selección de su país son temas políticos que les impedirían viajar a Estados Unidos. Irán tiene todos sus juegos de fase de grupos en territorio estadunidense; dos en Los Ángeles contra Nueva Zelanda y Bélgica y uno más en Washington contra Egipto.

“Nuestra selección todavía no ha dicho que no queremos participar en el Mundial. De hecho, ha mostrado mucho interés para participar en este evento”, exclamó el embajador en el programa de radio.

Sin embargo, el miércoles el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, fue un poco más directo con sus palabras dejando serias dudas de la participación de Irán.

“Dado que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en el Mundial en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán”, declaró en una entrevista televisada.

El problema de Irán: Los aeropuertos

Abolfazl Pasandideh expresó que la principal complicación que están enfrentando se trata de logística.

“En este caso, muchos delegados de la Secretaría de Deporte de nuestro país, debido a que nuestros aeropuertos están cerrados y no se pueden hacer vuelos, no podrían viajar, pero existe el interés de poder participar en este evento”.

“Estados Unidos no colabora con nosotros en asuntos de visas, por eso tenemos algunos obstáculos en el camino”, agregó el embajador de Irán en México.

Ante estas dificultades, el representante de Irán en nuestro país pidió a la FIFA reconsiderar las sedes y trasladarlas a México, un llamado que ya había hecho ayer.

“Creo que, en estas circunstancias, donde FIFA no ha condenado este acto, pero de alguna forma podría involucrarse para que los juegos de Irán —y que pueda participar— sean con sede en México”.

Pasandideh indicó que la decisión final vendrá desde las oficinas en Irán y del Ministerio del Deporte. “Ellos tomarán la última decisión. Ellos respondieron que, naturalmente a los ataques, no existe la posibilidad de viajar muy bien. Es por eso que dijeron que por eso no se pudiera participar”, finalizó.