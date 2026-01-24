Insólito: Bayern Munich pierde por primera vez en la temporada al caer ante Augsburg

Bayern Munich llevaba meses acumulando números y certezas. Augsburg llegó a romper ambas cosas. El 2-1 en el Allianz Arena no sólo representó la primera derrota del líder en la Bundesliga, también marcó el primer partido de liga en el que el equipo bávaro se fue sin sumar puntos desde el 8 de marzo del año pasado.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany vio cortada una racha de 27 partidos sin perder en el campeonato alemán, en una tarde en la que dominó largos tramos del juego pero volvió a mostrar una versión poco habitual frente al arco rival. Michael Olise tuvo la última oportunidad del encuentro, pero su disparo en tiempo añadido se estrelló en el travesaño.

Bayern Munich se adelantó en el marcador al minuto 23, cuando Hiroki Ito ganó por alto en el área tras un tiro de esquina cobrado por Olise y venció al arquero Finn Dahmen. El gol confirmó el control local durante el primer tiempo, aunque Augsburg resistió con orden defensivo y encontró espacios en transiciones aisladas.

Le remontan al Bayern

Antes del descanso, los visitantes estuvieron cerca del empate. Robin Fellhauer conectó un disparo potente que se estrelló en el travesaño, con Jonas Urbig ya superado, en la jugada más clara de Augsburg durante la primera mitad. Augsburg aprovecha su momento y completa la remontada

El desarrollo cambió en el complemento. Augsburg adelantó líneas, presionó con mayor intensidad y comenzó a incomodar a un Bayern Munich menos preciso. La insistencia tuvo premio al minuto 75, cuando Arthur Chaves igualó el partido con un remate de cabeza tras un tiro de esquina que Urbig no logró despejar.

Casi seis minutos más tarde llegó el gol que definió el encuentro. Dimitrios Giannoulis desbordó por el costado izquierdo y envió un centro raso al área, donde Han-Noah Massengo apareció sin marca para firmar el 2-1 definitivo.

No diría que la derrota fue absolutamente merecida, pero tampoco habría sido merecido ganar”, reconoció Joshua Kimmich al final del partido. “Es aceptable, aunque extremadamente molesto. Lo crucial será nuestra reacción”.

Para Augsburg, el triunfo tuvo un valor doble. El equipo rompió una racha de cinco partidos sin victoria en la Bundesliga y se alejó de la zona de descenso, a la que había llegado con sólo tres puntos de margen.

El resultado frenó un inicio de temporada histórico para Bayern Munich, que había sumado 16 victorias y dos empates en sus primeros 18 partidos, con 71 goles anotados y una diferencia de +57, el mejor arranque registrado en la Bundesliga.

Pese a la derrota, Bayern Munich se mantiene como líder del campeonato con una ventaja de 11 puntos sobre Borussia Dortmund, a la espera de su próximo compromiso frente a Union Berlin. .