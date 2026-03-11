Jugadora de Irán renuncia al asilo en Australia y compromete la seguridad de sus compañeras

La situación con las jugadoras de la selección de Irán ha dado un giro dramático luego de que una de las integrantes que había recibido asilo humanitario en Australia ha decidido renunciar a ello, pero ha puesto en peligro al resto de las jugadoras al revelar la ubicación.

El Ministro del Interior, Tony Burke, informó ante el Parlamento australiano que la jugadora —cuya identidad permanece bajo reserva— cambió de opinión tras mantener conversaciones con sus compañeras y contactar directamente a la embajada de Irán. Según el ministro, la futbolista fue alentada por otros miembros del equipo para restablecer contacto con las autoridades de su país.

Brecha de seguridad y traslado de emergencia

El contacto con la sede diplomática tuvo consecuencias inmediatas. Al informar sobre su decisión, la embajada obtuvo acceso indirecto a la ubicación de las casas de seguridad donde se refugiaba el grupo. Ante este riesgo inminente, las autoridades australianas se vieron obligadas a trasladar de urgencia a las jugadoras restantes a una nueva ubicación secreta, esto según ha revelado la agencia Al Jazeera.

“Nos aseguramos de que esta fuera su decisión”, subrayó Burke, aclarando que cada mujer fue entrevistada individualmente por oficiales e intérpretes, sin la presencia de supervisores iraníes, para garantizar que no existiera presión externa al elegir su destino.

El destino del resto de la plantilla

Mientras el drama del asilo se daba en Australia, el resto del equipo que decidió mantenerse fuera de su país recibió visados humanitarios por 12 meses, esto en lo que inician trámites para la residencia.

El resto de la escuadra y el personal de apoyo volaron desde Sídney hacia Kuala Lumpur el martes por la noche. Su salida se produjo entre escenas de llanto y protestas de la comunidad iraní-australiana, que intentó impedir el despegue por temor a que las futbolistas sean perseguidas al llegar a Teherán.

La situación del equipo es crítica desde que la televisión estatal iraní las calificó de "traidoras" por negarse a cantar el himno nacional al inicio de la Copa de Asia. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha asegurado que las espera con "los brazos abiertos", existen dudas de su futuro en el corto plazo.