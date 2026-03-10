Club América: Información, historia, títulos y datos 

Apodo: Águilas

Liga MX

Fundación: 12 de octubre de 1916

Ubicación: Ciudad de México

Propietario: Emilio Azcárraga/Grupo Ollamani

Entrenador: André Jardine

Estadio: Azteca (Banorte)

Historia

El club nace de la fusión de dos equipos: el Colón, de la escuela Marista “La Perpetua”, y “Récord”, proyecto de Rafael Garza Gutiérrez, quien terminó por convertirse en un histórico como jugador y entrenador. El 12 de octubre de 1916, jugadores de ambos equipos al ponerse de acuerdo para el nombre del nuevo equipo, Pedro “Cheto” Quintanilla sugirió el nombre de “América” por el día festivo en que se encontraban, en el que se conmemoraba el descubrimiento del continente americano. El propio Quintanilla, con sus dotes de dibujante, propuso la silueta del continente y los colores previamente acordados (azulcrema).

En 1917 el club hizo su solicitud a la Liga Mexicana de Football Amateur Association, para aspirar a la división de Primera Fuerza. Su debut se registra en la temporada 1917-1918 y concluyó último de la clasificación.

De acuerdo a los registros históricos del Club América, el primer partido en Primera Fuerza fue con derrota (0-1) ante Júnior (31 de octubre de 1917). De igual manera hizo los honores en el primer juego de la Primera División en 1922, en el que ganaron por 2-0 al España.

Otro hito del América, primer representativo nacional en disputar partidos oficiales fuera del país. Sucedió en 1923, en una gira por Guatemala contra la selección de dicho país, con saldo de dos juegos ganados y uno empatado.

Con Rafael Garza Gutiérez, como líder, llegaron los títulos. El primero en conquistar y de manera invicta fue la temporada 1924-1925. El glorioso resurgir alcanzó para cuatro títulos consecutivos: 1924-1925 a la campaña 1927-1928.

Títulos: el más ganador de Liga MX

Títulos (27 finales). El América es el club más ganador del futbol mexicano.

Domina la Liga MX, con 16 campeonatos (1965-1966, 1970-1971, 1975-1976, 1983-1984, 1984-1985, PRODE 1985, 1987-1988, 1988-1989; Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024).

Otros campeonatos nacionales del América: Copa MX (6), Campeón de Campeones (7) y una Supercopa de la Liga MX (2024).

A nivel internacional, el América ha ganado siete Copas de Campeones de la Concacaf, dos Copas Interamericana y una Copa de Gigantes de la Concacaf.

En el histórico individual de mejores anotadores, el top-5 lo conforman: Luis Roberto Alves (188), Cuauhtémoc Blanco (153), Octavio Vial (152), Henry Martín (116, en activo) y José Alves “Zague” (109).

Actualmente juegan de manera provisional en el Estadio Ciudad de los Deportes, con una capacidad de 30 mil 247 espectadores, en lo que finaliza la remodelación del Estadio Azteca para la Copa del Mundo 2026.