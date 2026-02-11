Chapultepec tendrá Festival de Linternas inspirado en tradición tailandesa

El Bosque de Chapultepec albergará por primera vez en la Ciudad de México el Water Lantern Festival, un evento nocturno inspirado en el Loy Krathong, celebración tradicional de Tailandia.

La actividad se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Lago Mayor, ubicado en la Segunda Sección del parque urbano.

Aunque la liberación de linternas flotantes no forma parte de las costumbres mexicanas, los organizadores informaron que el público podrá participar en la elaboración y colocación de piezas decoradas con velas y mensajes simbólicos.

La entrada será gratuita y se venderán kits para quienes deseen integrarse a la dinámica central del encuentro.

Qué es el Water Lantern Festival y su origen en Tailandia

Qué es el Water Lantern Festival y cuál es su origen en Tailandia

El Water Lantern Festival retoma elementos del Loy Krathong, festividad que se celebra en distintas regiones de Tailandia durante la luna llena del duodécimo mes del calendario lunar tailandés, generalmente en noviembre.

De acuerdo con la Autoridad de Turismo de Tailandia, esta tradición consiste en depositar en ríos, lagos o estanques pequeños recipientes conocidos como “krathong”.

Los krathong se elaboran con materiales naturales como hojas de plátano, flores, incienso y velas. Según información oficial del gobierno tailandés, el ritual tiene raíces en antiguas creencias de origen hindú relacionadas con el culto al agua y, con el paso del tiempo, fue adoptado por el budismo como una forma de respeto hacia Buda.

Durante la celebración, los participantes escriben mensajes de agradecimiento, deseos o reflexiones antes de colocar la ofrenda en el agua. La práctica simboliza el desprendimiento de cargas negativas y la intención de iniciar un nuevo ciclo.

En ciudades como Chiang Mai, el Loy Krathong se extiende durante varios días e incluye desfiles, actividades culturales y ceremonias religiosas.

Cuándo será el Festival de Linternas en Chapultepec 2026

Cómo será el Festival de Linternas en el Bosque de Chapultepec

En la Ciudad de México, el evento replicará la dinámica central de la tradición tailandesa: la liberación colectiva de linternas flotantes al atardecer. Los asistentes podrán elaborar su propia pieza y depositarla en el Lago Mayor.

En el comunicado oficial difundido por los organizadores se establece:

Este gesto simbólico, compartido de manera colectiva, invita a la introspección y al cierre de ciclos en un entorno natural cuidadosamente intervenido”.

Además de la actividad principal, el programa contempla presentaciones musicales en vivo y una oferta gastronómica integrada por comercios locales.

Los organizadores señalaron que habrá actividades adicionales, aunque no han detallado públicamente el programa completo.

El desarrollo del evento en horario vespertino y nocturno busca que la liberación de las linternas coincida con la puesta del sol, con el fin de resaltar el efecto visual de las luces sobre el agua.

Dónde será el Festival de Linternas en Chapultepec: ubicación y accesos

Dónde será el Festival de Linternas en Chapultepec: ubicación y accesos

El Water Lantern Festival se llevará a cabo en el Lago Mayor de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El punto se ubica entre el Parque Rosario Castellanos y el parque de diversiones Aztlán Feria de Chapultepec.

Para llegar en transporte público existen dos rutas principales. Una opción es descender en la estación Constituyentes de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y caminar a través del Complejo Cultural Los Pinos.

La segunda alternativa es bajar en la estación Auditorio, también de la Línea 7, y avanzar por el Jardín Escénico hasta conectar con las Calzadas Flotantes, que conducen hacia el Lago Mayor.

Las Calzadas Flotantes forman parte del proyecto de rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, y funcionan como senderos peatonales sobre cuerpos de agua y áreas verdes.

Qué incluye el Festival de Linternas en el Bosque de Chapultepec

Cuándo será el Festival de Linternas en Chapultepec 2026

El festival se realizará el sábado 21 y domingo 22 de marzo. Hasta el momento, los organizadores no han informado sobre fechas adicionales ni sobre una posible itinerancia en otros espacios de la capital.

En su versión original en Tailandia, el Loy Krathong se concentra en una noche específica determinada por el calendario lunar. En la Ciudad de México, el formato se adaptó a un fin de semana para facilitar la asistencia del público.

Cuánto cuesta el Festival de Linternas en Chapultepec y cómo adquirir los kits

La entrada al Water Lantern Festival será gratuita. Sin embargo, quienes deseen participar en la liberación de linternas deberán adquirir un kit con los materiales necesarios para su elaboración.

De acuerdo con la información oficial, los paquetes estarán disponibles desde $255 pesos por unidad.

La venta se realizará tanto durante el evento como en línea a partir de las 10:00 horas del 12 de febrero, a través de la plataforma Fever, empresa dedicada a la promoción y organización de experiencias culturales y de entretenimiento.

Los kits incluirán los elementos necesarios para construir la linterna flotante y permitir que cada participante escriba su mensaje antes de depositarla en el agua.

Festival de Linternas en CDMX: contexto cultural y adaptación

La liberación de linternas sobre cuerpos de agua no es una práctica tradicional en México. No obstante, en distintas ciudades del mundo se han organizado eventos inspirados en celebraciones asiáticas, adaptados a contextos locales y con fines culturales o recreativos.

El Bosque de Chapultepec, con más de 800 hectáreas de extensión, es uno de los principales espacios públicos de la capital y recibe millones de visitantes al año, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

La realización del Water Lantern Festival en este sitio representa la primera ocasión en que se organiza una actividad de este tipo en el parque bajo ese formato temático.