CDMX rompe récord de boda colectiva diversa 'El amor es amor'

Este 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín, el Auditorio Nacional se volvió sede donde 2 mil 378 parejas se dieron el “sí” en una boda civil jurídica que rompió récord en la Ciudad de México y que tuvo como sede el Auditorio Nacional, donde el protagonista fue el amor en todas sus formas.

Este día 2 mil 378 parejas decidieron unir sus vidas Especial

Desde parejas en sus veintes; adultos mayores con hasta cinco décadas viviendo en unión libre, y parejas de la comunidad LGBTQ+, formalizaron su relación en una ceremonia que estuvo amenizada por El Súper Show de los Vázquez.

En el escenario del coloso de Reforma, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró el paso que las más de dos mil parejas decidieron dar públicamente.

“Este día 2 mil 378 parejas decidieron unir sus vidas en este matrimonio colectivo (…) Este gobierno, como ustedes, cree en el valor de declarar su amor públicamente. Creemos en una ciudad amorosa y de derechos”, expresó.

Brugada aseguró que la capital respalda a quienes deciden construir una vida en pareja basada en la igualdad, el respeto y la autonomía.

Aunque la Ciudad de México registra una de las tasas más bajas del país, con 3.4 matrimonios por cada mil habitantes, el matrimonio sigue siendo un símbolo importante para muchas parejas, porque da certeza jurídica.

Maricruz Jiménez Vázquez, de 23 años, y Luis Daniel Hugo Giles, de 26, una de las parejas contrayentes, provenientes de Iztapalapa, narraron a Excélsior que viven juntos desde hace tres años y que la idea de unirse legalmente en matrimonio surgió de la necesidad de “tener una unión legal, real”.

“El matrimonio ahora ya es una formalidad (…) un papel que te da seguridad, pero, si se requiere hacerlo por amor”, explicó Maricruz

“Actualmente te piden el papel para todo”, acotó Luis Daniel.

Entre las parejas diversas, la boda colectiva tuvo también un significado de lucha.

Elena Reyes, quien lleva seis años de relación con su pareja Ana, reconoció en entrevista que, aunque la capital es una ciudad avanzada y se derechos, dijo que aún persiste la estigmatización y barreras culturales y sociales.

“Hemos pasado por todo, rechazo, violencia, y esta boda es reafirmar nuestra historia frente a un entorno que todavía puede ser hostil”, afirmó.



“El amor es amor y es respetuoso”, exclamó la consejera jurídica Eréndira CruzVillegas, previo a la lectura de los votos, a cargo de la jueza del Registro Civil, Dolores Estela Sánchez, quien recordó que el matrimonio no es sólo un acto simbólico, sino una figura que otorga derechos y obligaciones para la pareja por igual.



“Ambas y ambos deben hacer aportaciones al matrimonio y si alguno se dedica al hogar, ese trabajo también cuenta y debe ser remunerado”, señaló, desatando los aplausos de las parejas contrayentes.

Incluso se evocó a Octavio Paz para hablar del amor como un acto de entrega y construcción compartida.

Tras el “sí”, se hizo un brindis colectivo y las parejas recibieron sus actas matrimoniales en la explanada del Auditorio Nacional, donde pudieron tomarse la foto del recuerdo en escenarios de flores naturales.

Un pastel gigante fue repartido como broche final de la jornada en la que cientos de parejas coincidieron en una misma frase; “amor, es amor”.

Cómo invitado especial estuvo el presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra.

La boda colectiva tendría como escenario el Zócalo capitalino; sin embargo, fue cambiada de sede debido a la contingencia ambiental por ozono que persiste desde la tarde del jueves por altas concentraciones del contaminante.

