Inter de Milán gana de último minuto y es más líder que nunca en la Serie A

Inter de Milán venció 3-2 a Juventus con un gol de último minuto anotado por Piotr Zieliński, llegando a 61 puntos y apoderándose del liderato en la Serie A, misma en la que el Milan de Santiago Gimenez marcha en el segundo peldaño.

Los Nerazzurri, que encadenaron una sexta victoria seguida en liga, cuentan con ocho puntos de ventaja sobre sus vecinos del AC Milan (2º), que habían ganado la víspera en Pisa (2-1), aunque el cuadro rossonero tiene un partido pendiente.

El internacional italiano de la Juve Andrea Cambiasso marcó en dos ocasiones en el primer tiempo: una en propia (17') y para igualar (26').

Pero los turineses se quedaron pronto en inferioridad numérica tras la expulsión de Pierre Kalulu (42') por dos amarillas.

Con diez, la Juve encajó un gol del joven Francesco Pio Esposito (76'). Aun así la Vecchia Signora creyó arrancar un empate gracias a su capitán Manuel Locatelli (83'), pero Piotr Zielenski congeló sus últimas esperanzas dando la victoria al Inter en el minuto 90.

BFG