Curling en Milano-Cortina 2026: acusaciones de trampa y amenaza de sanción sacuden el hielo

Canadá venció 8-6 a Suecia, pero el duelo quedó marcado por acusaciones de doble toque, insultos y advertencias oficiales

Por: Ricardo Thomas

El canadiense Marc Kennedy se hizo de palabras con los jugadores suecos durante su partido en los Juegos de Invierno.AFP

El tradicional ambiente de caballerosidad del curling olímpico se fracturó en Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 tras un tenso enfrentamiento entre Canadá y Suecia que derivó en acusaciones de trampa y una advertencia disciplinaria oficial.

El conflicto estalló durante la victoria canadiense 8-6 en la fase de todos contra todos, cuando el sueco Oskar Eriksson señaló un presunto doble toque de Marc Kennedy. La infracción implica volver a tocar la piedra tras soltarla, algo prohibido por el reglamento. Kennedy reaccionó con molestia y negó cualquier irregularidad.

No me gusta que me acusen de hacer trampa después de 25 años en el circuito y cuatro Juegos Olímpicos”, señaló Kennedy, de 44 años. “Así que le dije dónde podía metérselo. Porque somos el equipo equivocado para hacer eso”, añadió, en referencia a los insultos que cruzó con el rival.

Momento en el que se ve al jugador canadiense dar un toque a la piedra, lo que provocó los reclamos de los suecos.Redes sociales

Eriksson defendió la postura sueca. “Queremos un juego lo más deportivo, honesto y limpio posible”, afirmó, “por eso lo señalamos en cuanto veo que el segundo jugador canadiense está, a mi juicio, tocando la piedra”.

El organismo rector, World Curling, confirmó que sostuvo conversaciones con los responsables canadienses y emitió una advertencia verbal por el lenguaje utilizado. Además, advirtió que “más comportamientos inapropiados... darían lugar a sanciones adicionales”, incluida una posible suspensión.

Las reglas establecen que la piedra debe soltarse antes de la línea de hog —marcada en verde en cada extremo— y no puede volver a tocarse. Las repeticiones parecían mostrar a Kennedy liberando correctamente el mango y después rozando el granito con un dedo extendido, acción no permitida. Sin embargo, el curling no contempla revisión por video y “las decisiones tomadas durante un partido son definitivas”, indicó World Curling.

Después de las quejas iniciales, un oficial vigiló la línea de hog durante tres ends sin detectar nuevas infracciones. A partir de la sesión sabatina, dos oficiales supervisarán los lanzamientos en los cuatro partidos programados, en un intento por enfriar un hielo que, inesperadamente, comenzó a arder.

