Curling en Milano-Cortina 2026: acusaciones de trampa y amenaza de sanción sacuden el hielo

El tradicional ambiente de caballerosidad del curling olímpico se fracturó en Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 tras un tenso enfrentamiento entre Canadá y Suecia que derivó en acusaciones de trampa y una advertencia disciplinaria oficial.

El conflicto estalló durante la victoria canadiense 8-6 en la fase de todos contra todos, cuando el sueco Oskar Eriksson señaló un presunto doble toque de Marc Kennedy. La infracción implica volver a tocar la piedra tras soltarla, algo prohibido por el reglamento. Kennedy reaccionó con molestia y negó cualquier irregularidad.

No me gusta que me acusen de hacer trampa después de 25 años en el circuito y cuatro Juegos Olímpicos”, señaló Kennedy, de 44 años. “Así que le dije dónde podía metérselo. Porque somos el equipo equivocado para hacer eso”, añadió, en referencia a los insultos que cruzó con el rival.

Momento en el que se ve al jugador canadiense dar un toque a la piedra, lo que provocó los reclamos de los suecos. Redes sociales

Eriksson defendió la postura sueca. “Queremos un juego lo más deportivo, honesto y limpio posible”, afirmó, “por eso lo señalamos en cuanto veo que el segundo jugador canadiense está, a mi juicio, tocando la piedra”.

El organismo rector, World Curling, confirmó que sostuvo conversaciones con los responsables canadienses y emitió una advertencia verbal por el lenguaje utilizado. Además, advirtió que “más comportamientos inapropiados... darían lugar a sanciones adicionales”, incluida una posible suspensión.

Las reglas establecen que la piedra debe soltarse antes de la línea de hog —marcada en verde en cada extremo— y no puede volver a tocarse. Las repeticiones parecían mostrar a Kennedy liberando correctamente el mango y después rozando el granito con un dedo extendido, acción no permitida. Sin embargo, el curling no contempla revisión por video y “las decisiones tomadas durante un partido son definitivas”, indicó World Curling.

Después de las quejas iniciales, un oficial vigiló la línea de hog durante tres ends sin detectar nuevas infracciones. A partir de la sesión sabatina, dos oficiales supervisarán los lanzamientos en los cuatro partidos programados, en un intento por enfriar un hielo que, inesperadamente, comenzó a arder.