¿Cuánto dinero ganará México si derrota a Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección Nacional Mexicana afronta el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra con un objetivo deportivo y otro económico en paralelo. El encuentro se disputará el domingo por la tarde en el Estadio Ciudad de México, en lo que será el último partido del torneo en territorio mexicano antes de una eventual mudanza del equipo a Miami en caso de clasificación.

La Federación Mexicana ya tiene garantizado un premio de 15 millones de dólares por haber alcanzado los octavos de final. Ese monto corresponde a la distribución oficial de la FIFA para esta fase del torneo y forma parte de un fondo total de 655 millones de dólares destinados a premios deportivos.

¿Cuánto dinero ganará México si avanzan?

Si México derrota a Inglaterra, el premio aumentará a 19 millones de dólares, cifra asignada a los equipos que logran avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El rival en caso de clasificación saldrá del enfrentamiento entre Brasil y Noruega, que define el siguiente cruce del cuadro rumbo a semifinales.

La estructura de pagos del torneo establece incrementos progresivos según la fase alcanzada. Los equipos eliminados entre los puestos 33 y 48 reciben 9 millones de dólares. Los que finalizan entre el 17 y el 32 obtienen 11 millones. A partir de octavos de final el premio sube a 15 millones, luego 19 millones en cuartos de final, 27 millones para el cuarto lugar, 29 millones para el tercero, 33 millones para el subcampeón y 50 millones para el campeón.

México ha conectado con su afición en esta edición del Mundial con una serie de victorias que han generado celebraciones masivas en distintas ciudades del país y un ambiente de seguimiento constante al equipo.

El triunfo ante Ecuador en la ronda anterior permitió romper una racha de cuatro décadas sin victorias en partidos de eliminación directa en una Copa del Mundo.

El duelo frente a Inglaterra marca el último partido del Mundial 2026 en nuestro país.