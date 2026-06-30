México rompe la historia: el primer golpe de Concacaf contra Conmebol en un Mundial

México no sólo ganó un partido. Cambió una historia que llevaba 96 años esperando.

Con su victoria ante Ecuador en el Mundial 2026, la Selección Mexicana se convirtió en el primer equipo de Concacaf en eliminar a una selección de Conmebol en un partido de fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Durante décadas, el cruce entre las dos confederaciones Sudamérica había sido el único dueño-

Los equipos de Conmebol habían enfrentado a representantes de Concacaf en duelos decisivos del Mundial y siempre habían encontrado la manera de avanzar.

La lista histórica

En 1930, Argentina derrotó 6-1 a Estados Unidos en semifinales.

En 1994, Brasil eliminó 1-0 a Estados Unidos en octavos de final.

En 2006, Argentina venció 2-1 a México en octavos.

En 2010, nuevamente Argentina dejó fuera al Tri con un 3-1.

Y en 2018, Brasil superó 2-0 a México en Rusia.

Cinco capítulos, cinco derrotas para Concacaf.

Hasta esta noche.

México rompió esa barrera jugando en casa y en un partido que desde el inicio tuvo señales de una noche distinta.

Julián Quiñones abrió el marcador con un disparo potente que encendió el Estadio Ciudad de México. Después, Raúl Jiménez amplió la ventaja con una definición de calidad para poner una diferencia que obligaba a Ecuador a buscar una reacción inmediata.

Concacaf dejó de ser el rival incómodo en los partidos importantes y encontró, por primera vez, una victoria de eliminación directa ante un rival de Conmebol en la Copa del Mundo.

México tenía una deuda con su propia historia. Durante años buscó el quinto partido, romper los octavos de final y dejar atrás las eliminaciones dolorosas.