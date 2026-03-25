Mbappé frena la polémica sobre su rodilla

Kylian Mbappé puso fin a la polémica que rodea sobre su rodilla, luego de que circuló que el Real Madrid haya examinado la equivocada durante un chequeo para evaluar su reciente lesión, que ocasionó que se alejara de las canchas cerca de dos meses, desde finales de diciembre. El Mundial 2026 está a menos de 80 días para que dé inicio en el Estadio Azteca.

“La noticia de que me habrían examinado la rodilla equivocada no es cierta”, dijo Mbappé en conferencia de prensa, previo al amistoso entre Francia y Brasil en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachussetts, Estados Unidos.

Kylian Mbappé señaló que puede que él sea responsable indirectamente de la polémica Reuters

El campeón del mundo admitió que, de alguna manera, es responsable de la polémica que se hizo, debido a que dejó abierta la puerta a interpretaciones.

“Puede que sea responsable indirectamente porque no he comunicado nada y, cuando no comunicas sobre lo que tienes y sobre lo que está pasando, dejas la puerta abierta a interpretaciones y cada uno se lanza a aprovechar la ocasión, es parte del juego”, señaló Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé entrena con la selección de Francia, previo a los amistosos contra Brasil y Colombia Reuters

La prensa francesa y española difundió que el capitán habría sido examinado en la rodilla derecha por el cuerpo médico de su club, lo que habría retrasado la evaluación de su lesión en la rodilla izquierda.

LOS AMISTOSOS QUE TENDRÁ FRANCIA:

- Jueves 26 de marzo: Brasil vs. Francia.

- Domingo 29 de marzo: Colombia vs. Francia.