¡Donald Trump mete las manos en el Mundial! Polémica llamada a FIFA para favorecer a Estados Unidos

Una polémica de proporciones políticas y deportivas se desató este domingo en la Copa del Mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó un terremoto mediático al revelar una intervención directa ante el máximo organismo del futbol para retirar la tarjeta roja impuesta al delantero Folarin Balogun.

A través de sus redes sociales oficiales, el mandatario estadounidense celebró la resolución que habilita al atacante para el próximo duelo de eliminación directa. La cuenta institucional de The White House respaldó el festejo con un efusivo mensaje de apoyo al cuadro nacional.

¡Gracias a la FIFA por hacer lo que era correcto y revertir una gran injusticia!", sentenció Donald Trump en su comunicado, firmando el mensaje con su nombre en letras mayúsculas tras confirmarse la disponibilidad del futbolista.

El escándalo creció tras las revelaciones del periodista Ben Jacobs, quien confirmó que la administración estadounidense realizó una llamada telefónica directa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El objetivo del enlace fue exigir la revisión exhaustiva del castigo que Folarin Balogun recibió por juego brusco grave durante el partido de dieciseisavos de final.

FIFA se defiende ante acusaciones de presión política en el Mundial 2026

A pesar del anuncio presidencial, fuentes internas de la FIFA salieron rápidamente a desmarcarse de cualquier tipo de coacción gubernamental. El organismo deportivo turnó las consultas a los veredictos de su comité disciplinario autónomo.

De acuerdo con los voceros oficiales del torneo, la decisión final se rigió bajo los siguientes estatutos:

Independencia normativa : La influencia de la Casa Blanca no afectó la resolución debido a las facultades del Artículo 27 del reglamento.

: La influencia de la Casa Blanca no afectó la resolución debido a las facultades del del reglamento. Autonomía del panel: Las modificaciones de sanciones quedan estrictamente en manos del panel disciplinario sin injerencia de Gianni Infantino.

La reducción del castigo permitirá que el atacante estrella de las barras y las estrellas pueda saltar al terreno de juego para encarar el crucial compromiso de octavos de final frente a la Selección de Bélgica.

No obstante, el debate sobre el juego limpio y el peso político de la nación coorganizadora en las decisiones de escritorio seguirá bajo la lupa mundial durante el resto de la competencia veraniega.