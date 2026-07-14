Spa-Francorchamps: El gran reto técnico que Checo Pérez y Cadillac encaran

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez está listo para afrontar uno de los compromisos más demandantes del calendario, el circuito belga de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica y donde espera que Cadillac pueda seguir dando pasos adelante en su desarrollo.

El equipo americano ya anunció que llevará un nuevo alerón delantero siguiendo en la búsqueda de la eficiencia aerodinámica y que se suma a todos los paquetes de actualizaciones que han llevado hasta este momento en la temporada. Luego de haber conseguido que los dos coches cruzaran la meta en Silverstone, durante el Gran Premio de la Gran Bretaña, las expectativas del mexicano son de obtener otro paso adelante.

“Después de un buen desempeño competitivo en Silverstone, estamos listos para Spa, que es un desafío muy diferente a cualquier otro circuito del calendario. No solo es mucho más largo, sino que tu corazón siempre late un poco más rápido allí”, explicó Checo Pérez.

La pista de siete kilómetros de Spa-Francorchamps representa un reto por la velocidad punta, justo el factor que desean atacar con el nuevo alerón delantero para seguir recortando la diferencia contra el pelotón medio en la búsqueda de sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1.

El reto de la gravedad y la energía en las Ardenas

Para esta edición, las nuevas regulaciones de las unidades de potencia y el comportamiento del monoplaza serán determinantes para lograr un resultado óptimo. Pérez identificó la icónica zona de Eau Rouge y Raidillon como uno de los puntos críticos donde la física empuja al límite tanto al piloto como a los componentes aerodinámicos.

“Es un circuito de muy alta velocidad, e inusual por el hecho de que tienes fuerzas G negativas cuando pasas por la compresión de Eau Rouge. Va a ser interesante para la gestión de la energía y la conducción, además de la gestión de los neumáticos, por lo que haremos de esto el foco de nuestra atención el viernes, así como de analizar los desarrollos que traeremos”, detalló Checo Pérez sobre la necesidad de tener un total entendimiento de la unidad de potencia y aprovechar al máximo las tres prácticas libres.