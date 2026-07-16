Grand Prix 2026 del CMLL: listos los equipos de México y del Extranjero
El CMLL dio a conocer a los luchadores que hacían falta para definir a los equipos de México y del Extranjero para el Grand Prix 2026
El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó los luchadores mexicanos y extranjeros que participarán en el Grand Prix 2026, una batalla de 11 contra 11 que se realizará el viernes 7 de agosto en la Arena México.
Místico será el abanderado del equipo de México, mientras que del Extranjero será Bandido, “El Más Buscado”. “El Rey de Plata y Oro” buscará el tricampeonato del Grand Prix, debido a que se coronó en las ediciones de 2022 y 2025.
En el CMLL Informa se dieron a conocer a los últimos participantes de los equipos, donde Templario y Último Guerrero tendrán que hacer una tregua a su rivalidad para defender la bandera de México.
Por su parte, Rohan Raja del Reino Unido se presentará por primera vez en la Arena México y estará representando a la empresa canadiense Maple Leaf Pro (MLP).
Volador Jr es el único tricampeón en la historia del Grand Prix, tras sus triunfos en 2016, 2019 y 2022.
ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO DE MÉXICO PARA EL GRAND PRIX 2026:
- Místico.
- Templario.
- Ángel de Oro.
- Bárbaro Cavernario.
- Soberano Jr.
- Último Guerrero.
- Hechicero.
- Máscara Dorada.
- Volador Jr.
- Titán.
- Xelhua.
ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO EXTRANJERO PARA EL GRAND PRIX 2026:
- Bandido (México – ROH).
- Rohan Raja (Reino Unido - MLP).
- Blake Christian (Estados Unidos - ROH).
- Claudio Castagnoli (Suiza – AEW).
- Orange Cassidy (Estados Unidos - AEW).
- Roderick Strong (AEW).
- Yujiro (New Japan Pro Wrestling).
- Leon Cage (Revolution Pro Wrestling).
- Austin Aries (Major League Wrestling).
- Douki (NJPW).
- PAC (AEW).