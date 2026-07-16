Grand Prix 2026 del CMLL: listos los equipos de México y del Extranjero

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó los luchadores mexicanos y extranjeros que participarán en el Grand Prix 2026, una batalla de 11 contra 11 que se realizará el viernes 7 de agosto en la Arena México.

Místico será el abanderado del equipo de México, mientras que del Extranjero será Bandido, “El Más Buscado”. “El Rey de Plata y Oro” buscará el tricampeonato del Grand Prix, debido a que se coronó en las ediciones de 2022 y 2025.

Templario y Ángel de Oro defenderán la bandera de México en el Grand Prix 2026 del CMLL Foto: CMLL

En el CMLL Informa se dieron a conocer a los últimos participantes de los equipos, donde Templario y Último Guerrero tendrán que hacer una tregua a su rivalidad para defender la bandera de México.

Por su parte, Rohan Raja del Reino Unido se presentará por primera vez en la Arena México y estará representando a la empresa canadiense Maple Leaf Pro (MLP).

Volador Jr es el único tricampeón en la historia del Grand Prix, tras sus triunfos en 2016, 2019 y 2022.

ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO DE MÉXICO PARA EL GRAND PRIX 2026:

Místico.

Templario.

Ángel de Oro.

Bárbaro Cavernario.

Soberano Jr.

Último Guerrero.

Hechicero.

Máscara Dorada.

Volador Jr.

Titán.

Xelhua.

ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO EXTRANJERO PARA EL GRAND PRIX 2026: