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Grand Prix 2026 del CMLL: listos los equipos de México y del Extranjero

El CMLL dio a conocer a los luchadores que hacían falta para definir a los equipos de México y del Extranjero para el Grand Prix 2026

Por: Arturo López

Grand Prix 2026 del CMLL: listos los equipos de México y del Extranjero
Grand Prix 2026 del CMLL: listos los equipos de México y del ExtranjeroFoto: CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó los luchadores mexicanos y extranjeros que participarán en el Grand Prix 2026, una batalla de 11 contra 11 que se realizará el viernes 7 de agosto en la Arena México.

Místico será el abanderado del equipo de México, mientras que del Extranjero será Bandido, “El Más Buscado”. “El Rey de Plata y Oro” buscará el tricampeonato del Grand Prix, debido a que se coronó en las ediciones de 2022 y 2025.

Templario y Ángel de Oro defenderán la bandera de México en el Grand Prix 2026 del CMLL
Templario y Ángel de Oro defenderán la bandera de México en el Grand Prix 2026 del CMLLFoto: CMLL

En el CMLL Informa se dieron a conocer a los últimos participantes de los equipos, donde Templario y Último Guerrero tendrán que hacer una tregua a su rivalidad para defender la bandera de México.

Por su parte, Rohan Raja del Reino Unido se presentará por primera vez en la Arena México y estará representando a la empresa canadiense Maple Leaf Pro (MLP).

Volador Jr es el único tricampeón en la historia del Grand Prix, tras sus triunfos en 2016, 2019 y 2022.

ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO DE MÉXICO PARA EL GRAND PRIX 2026:

  • Místico.
  • Templario.
  • Ángel de Oro.
  • Bárbaro Cavernario.
  • Soberano Jr.
  • Último Guerrero.
  • Hechicero.
  • Máscara Dorada.
  • Volador Jr.
  • Titán.
  • Xelhua.

ASÍ QUEDÓ EL EQUIPO EXTRANJERO PARA EL GRAND PRIX 2026:

  • Bandido (México – ROH).
  • Rohan Raja (Reino Unido - MLP).
  • Blake Christian (Estados Unidos - ROH).
  • Claudio Castagnoli (Suiza – AEW).
  • Orange Cassidy (Estados Unidos - AEW).
  • Roderick Strong (AEW).
  • Yujiro (New Japan Pro Wrestling).
  • Leon Cage (Revolution Pro Wrestling).
  • Austin Aries (Major League Wrestling).
  • Douki (NJPW).
  • PAC (AEW).

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