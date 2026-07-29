‘Chicharito’ ya no quería jugar cuando salió de Chivas

Javier “Chicharito” Hernández confesó que terminó su etapa con Chivas con pocas ganas de jugar y pensó si era el momento de retirarse o no. El delantero mexicano afirmó que el Atlético Dallas le devolvió ese deseo de estar en las canchas.

“Me devolvieron las ganas de jugar al futbol, así de claro. Si me tomé el año sabático fue porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar futbol”, reveló “Chicharito” durante su presentación con la franquicia texana.

Atlético Dallas presentó a Javier 'Chicharito' Hernández como su nuevo refuerzo Foto tomada de @atleticodallas

El delantero azteca afirmó que priorizó su salud mental y su vida al no jugar por espacio de siete meses, y consideró que la oportunidad del Atlético Dallas es una bendición.

“Que de repente llegue esta oportunidad es una bendición. Tengo ganas de despertarme, ir a entrenar, estar en el vestidor y volver al campo”, dijo.

El Atlético Dallas debutará en la USL Championship, segunda categoría del futbol de Estados Unidos y hace unos días anunció la incorporación de Javier Hernández.

“Después de tener 38 años y de no pasar dos buenos años en Chivas, decidí tomarme un año sabático, por decirlo así. Que un club genere todo este movimiento habla más de mi carrera de una manera positiva que negativa”, apuntó.

“Chicharito” portará el número 14 en el Atlético Dallas, equipo que lo fichó por dos años. El mexicano regresa a Estados Unidos, donde disputó cuatro temporadas con Los Angeles Galaxy en la MLS, que va al alza.

“Tienes a grandes estrellas como Messi o yo mismo, pero también necesitas jugadores de nivel medio que sostengan la pirámide. Eso es algo que, por ejemplo, en México se detuvo al eliminar el ascenso y el descenso. Ahora en México no se desarrollan ni se exportan tantos jugadores como antes porque no tienen la oportunidad de competir por subir de categoría”, indicó.