“Es un malagradecido”: Pietrasanta explota contra “Chicharito”

Javier “Chicharito” Hernández reveló que Chivas no hizo nada por cuidarlo y le convenía mejor que se hablara peor de un jugador que del equipo en sí, por lo que el periodista deportivo, Jorge Pietrasanta, le aconsejó que mejor se quedara callado porque esas declaraciones son de un “malagradecido”.

“Ya quédate calladito o mejor ‘Chicharito’ devuelve todo el dinero que te dieron, que ya así, con estas declaraciones en el podcast, ya no estoy de acuerdo, esto es de un malagradecido, perdón, no sé si opine lo mismo que yo, esa es mi opinión y de ahí no me muevo”, declaró Jorge Pietrasanta en Futbol Picante.

"Chicharito" mencionó en un podcast lo que más le dolió en su salida de Chivas Mexsport

En un podcast, el delantero mexicano reveló lo que más le dolió en su salida de Chivas fue lo siguiente:

“Todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no dieron, fue culpa de Javier Hernández, el cien por ciento fue mi culpa y eso no hay ningún problema porque creo que he desarrollado una cualidad, que es tengo piel de elefante y creo que puedo tolerar eso y tengo mucha resiliencia.

El problema es que el club hizo cero para cuidarme, por hacer cosas de manera de prensa, que pudieron haberlo hecho mejor, una mejor comunicación, una mejor protección. A Chivas le convenía, en ese momento, que se hablara peor de un jugador que de Chivas en sí”, mencionó.

En otra intervención en el programa sobre el tema de “Chicharito”, Jorge Pietrasanta dijo: “das lastima declarando este tipo de cosas, no tomando decisiones para seguir o no”.

El miércoles 29 de julio de 2026, el Atlético Dallas presentó a Javier Hernández como su nuevo jugador con contrato por dos años. En su intervención, el delantero mexicano señaló que cuando salió de Chivas ya no quería jugar y pensó si era el momento de retirarse o no.