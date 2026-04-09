Incendio en el Velódromo de Río: causas, daños y el plan de reconstrucción tras el siniestro

El 8 de abril de 2026, un incendio afectó el techo de lona del Velódromo Olímpico de Río de Janeiro, ubicado en el Parque Olímpico da Barra, el principal complejo deportivo legado de los Juegos de 2016. Los bomberos controlaron las llamas y, según los informes iniciales, la pista de ciclismo y el Museo Olímpico ubicado en su interior no sufrieron daños graves.

De acuerdo con los peritajes preliminares de la Policía Civil y el cuerpo de Bomberos de Río emitidos el 9 de abril, el origen del fuego fue la caída de un globo de aire caliente (balão) sobre el techo de lona del velódromo.

Aunque el uso de estos globos es un delito ambiental en Brasil, las fuentes policiales indican que la práctica sigue siendo común en la zona oeste. Se está investigando la identidad de los responsables, mientras que las autoridades deportivas lamentan que el sistema de aspersores externos no fuera suficiente para contener las llamas en la cobertura sintética.

Afortunadamente, atoridades informaron que el fuego se concentró en la cubierta superior. En ese sentido, la pista de madera, de pino siberiano, considerada una de las más rápidas del mundo, no sufrió daños directos por fuego, aunque está siendo monitoreada debido a la humedad del agua utilizada por los bomberos.

Imagen de dron que muestra los daños del velódormo. Reuters

Por su parte, las piezas históricas del Museo Olímpico fueron resguardadas y no presentan afectaciones.

Estimaciones iniciales del Ministerio de Deportes sugieren que la sustitución de la lona técnica y el refuerzo de la estructura metálica costarán entre 3 y 5 millones de reales (de 600 mil a un millón de dólares, aproximadamente.

¿Qué sucederá en las próximas semanas?

De acuerdo a las autoridades competentes, el cronograma de recuperación para el resto del mes de abril incluye el cierre del velódromo, que permanecerá clausurado por al menos 21 días para realizar peritajes de ingeniería estructural profunda. En estos días se retirarán los escombros carbonizados de la parte superior para evitar que caigan sobre la pista.

Se informó que el resto del Parque Olímpico Rita Lee (La Reina del Rock Brasileño) y sus arenas operarán con normalidad, pero con perímetros de seguridad reforzados.