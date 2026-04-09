A dos meses del Mundial 2026, FIFA lanza nueva categoría de boletos al doble del precio original

Apenas un día después de que se denunció que algunos compradores no estaban satisfechos con sus boletos de Categoría 1 para el Mundial 2026, la FIFA ha lanzado nuevas entradas a la venta, para ahora satisfacer una nueva necesidad de asientos en la parte de en medio de los estadios, posiciones que originalmente se les prometieron a los compradores.

Desde el otoño pasado, el organismo rector vendió millones de entradas bajo cuatro niveles estándar. La Categoría 1 se presentó como la joya de la corona, sugiriendo en sus mapas que abarcaría toda la grada baja de los estadios. Sin embargo, tras las asignaciones de asientos realizadas la semana pasada, miles de compradores descubrieron con decepción que sus costosos boletos los ubicaban en las esquinas o detrás de las porterías, lejos de la visión central que esperaban, esto según reportó The Athletic.

El medio estadunidense señaló que les fue imposible encontrar una persona que tuviera un boleto de categoría 1 y con boleto en la parte central de los estadios, lugares que parecen reservados para aquellos paquetes de hospitalidad de la FIFA con valores muy superiores de miles de dólares.

¿Qué son las categorías "Front"? El nuevo nivel que nadie esperaba

La sorpresa mayor llegó ahora con con la aparición de dos nuevas categorías en la venta de boletos: la "Front Category 1" y "Front Category 2". Estas nuevas etiquetas, que no fueron mencionadas en las fases previas de venta ni en el sorteo de selección aleatoria, agrupan ahora los asientos de las primeras filas de las secciones laterales e inferiores, en una forma de intentar acallar las críticas a la falta de lugares en esta zona.

De acuerdo con denuncias de aficionados y reportes de The Athletic, esta segmentación confirma las sospechas de que la FIFA reservó deliberadamente los mejores lugares de la planta baja para venderlos a un precio premium de último minuto, lo cual ha generado la molestia de los clientes quienes sienten que fueron estafados. El organismo rector del futbol ha señalado que los mapas de venta solo eran ilustrativos y no reflejaban la posición final.

Precios por las nubes: Hasta el doble por un asiento frontal

El impacto económico de este cambio es drástico. La nueva estructura tarifaria muestra incrementos que, en diversos partidos, duplican el costo original. Por ejemplo, para el duelo entre Estados Unidos vs. Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, un asiento en la fila 7 de la sección "Front" alcanza los 4,105 dólares, superando por mucho los 2,730 dólares del precio estándar.

En otros casos pasan de 450 dólares a 900 dólares, todo esto para tener una experiencia en las primeras filas centrales de los inmuebles mundialistas.