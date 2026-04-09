¡Bombazo gamer! La Liga MX regresaría a EA Sports para el próximo FC27

La Liga MX podría estar cerca de regresar a los juegos de EA Sports, esto luego de una larga ausencia; al menos así apuntan los rumores que han surgido este jueves a unas horas del inicio de la fecha 14.

A través de un posteo en su cuenta de X, Raoul “Pollo” Ortiz señaló que el regreso de la Liga MX al legendario videojuego está próximo a concretarse. “Exclusiva. La Liga MX alcanzó un acuerdo para volver la siguiente temporada”, esto en referencia al FC27, anteriormente conocido como FIFA.

La Liga MX rompió relaciones con el estudio EA Sports en el 2022, justo al tiempo que Electronic Arts también finalizaba su contrato con la FIFA al no haber alcanzado un nuevo acuerdo económico, una situación que puso fin a 30 años de relación con el FIFA 23 siendo el último de la saga.

Las negociaciones para el retorno de la Liga MX al máximo videojuego de fútbol se han rumoreado cada año, pero han existido complicaciones debido a que algunos equipos como Chivas y América firmaron acuerdos con Konami para eFootball, un juego gratuito en su descarga.

Ortiz fue cuestionado por algunos aficionados sobre si esto implicaría el retorno de ambas escuadras al videojuego ante su contrato exclusivo, y el comentarista indicó que “también llegan”. El FC27 deberá ser presentado en los próximos meses, aunque las filtraciones comienzan a surgir en las próximas semanas con las primeras novedades en cuanto a las mecánicas del juego.

Actualmente, el videojuego está disponible para las consolas de última generación de Xbox con Series S/X y Sony PlayStation 5, además de Nintendo Switch y para PC. EA cuenta con las licencias de las principales ligas: UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga (la cual tiene el patrocinio directo del estudio), entre otras, además de estadios en exclusiva.