Alemania sorprende en su lista para el Mundial; ¿a quién sacaron del retiro?

La selección de Alemania sorprendió con su convocatoria para el Mundial 2026, donde el técnico Julian Nagelsmann sacó a un futbolista que se había retirado de la ‘Mannschaft’ en el verano de 2024. Manuel Neuer fue incluido en la lista de 26 jugadores.

“Todo el mundo conoce el aura de Manu, las cualidades que tiene y lo que le aporta al equipo. Va a ayudar. Manu ha mostrado de nuevo un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer”, explicó Julian Nagelsmann en conferencia de prensa.

Julian Nagelsmann explicó el por qué sacaron del retiro a Manuel Neuer Reuters

El portero del Bayern Múnich de 40 años anunció hace dos años su retiro de la selección de Alemania para centrarse en los objetivos con su club. Su último partido con la ‘Mannschaft’ fue en la Eurocopa 2024, en un partido contra España.

Después del anuncio del retiro, Marc-André ter Stegen ocupó el lugar de Neuer, pero sus lesiones con el Barcelona y el Girona, además de que no ha jugado desde el pasado mes de febrero, lo dejaron fuera de la lista.

MANUEL NEUER SERÍA HISTÓRICO EN EL MUNDIAL 2026

Manuel Neuer incrementaría su leyenda con la selección de Alemania, si es que juega un partido en el Mundial 2026. Se convertiría en el segundo portero en jugar cinco fases finales del torneo, uniéndose al mexicano Antonio ‘La Tota’ Carbajal, presente entre 1950 y 1966.

Manuel Neuer se convertiría en histórico si juega un partido del Mundial 2026 Reuters

LA LISTA DE ALEMANIA PARA EL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Múnich), Alexander Nübel (Stuttgart).

- Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Fráncfort), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle).

- Delanteros: Nadiem Amiri (Maguncia), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle).

LOS PARTIDOS DE ALEMANIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Domingo 14 de junio: Alemania vs. Curazao.

- Sábado 20 de junio: Alemania vs. Costa de Marfil.

- Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania.