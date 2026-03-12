Tigres llegó a Cincinnati a contrarreloj para afrontar su duelo de la Concachampions

Los Tigres por fin llegaron a Cincinnati, donde enfrentarán este jueves 12 de marzo al FC Cincinnati, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, pero lo hicieron con cinco horas de antelación previo al silbatazo inicial, luego de que hicieron tras un viaje lleno de contratiempos que los obligó a llegar contra reloj antes del partido.

El equipo regiomontano aterrizó en la ciudad estadunidense alrededor de las 15:00 horas locales, después de que su traslado se pospuso desde el día anterior debido a problemas logísticos que impidieron despegar a tiempo desde México. A pesar de la situación, el encuentro no sufrió cambios de horario ni de fecha, por decisión de la Concacaf.

La demora provocó que el plantel felino tuviera poco margen de preparación previa, pues el partido está programado para comenzar a las 18:00 horas del centro de México (20:00 en Cincinnati), lo que le dio a los jugadores apenas unas horas para dejar sus cosas en el hotel y de inmediato trasladarse a las instalaciones del TQL Stadium donde será el partido.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con el objetivo de tomar ventaja en la serie y mantener el dominio que los clubes mexicanos han tenido históricamente en el torneo. Tigres ya se enfrentó a Cincinnati en esta misma instancia durante la edición de 2025, cuando avanzó tras ganar la eliminatoria con marcador global de 4-2.

Además, los felinos cuentan con experiencia en esta fase del certamen, pues esta será su séptima participación en los octavos de final, instancia en la que han logrado avanzar en todas sus participaciones previas.

Con figuras como André-Pierre Gignac, Sebastián Córdova, Diego Lainez y Fernando Gorriarán, el conjunto universitario busca volver a México con una ventaja que lo encamine a la siguiente fase.

Cómo será su regreso a la Liga MX ante Gallos Blancos

Después del compromiso internacional, Tigres tendrá un regreso inmediato a la actividad en la Liga MX, donde enfrentará el domingo a Querétaro en un calendario que se ha vuelto especialmente exigente para el club regiomontano.

El objetivo del conjunto universitario será administrar el desgaste físico del plantel sin perder terreno en el campeonato mexicano, donde también busca mantenerse entre los primeros puestos de la tabla.