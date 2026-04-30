Xóchitl, una chica coqueta peinada con dos colitas atadas con moños tricolores, camiseta y calcetas verdes, short blanco y pelota bajo el brazo, aparece en boletos, carteles e imanes del II Campeonato de Futbol Femenil, que se realizó en México en agosto de 1971.

Museo del Objeto del Objeto: Nueva exposición de futbol mexicano 2026 Cortesía Museo del Objeto del Objeto

Los balones oficiales de las Copas Mundiales de Futbol 1970 y 1986, así como viseras, tazas, botellas, charolas estampadas con las banderas de distintos países, timbres, señalizaciones, pines, ceniceros y platos, con imágenes de las mascotas de esos encuentros deportivos.

Éstas son algunas de las piezas que el Museo del Objeto del Objeto (MODO) integrará, a partir del 5 de mayo, en una nueva área de la exposición La colección, con todas sus letras, que se exhibe desde octubre pasado para festejar los 15 años del recinto, mostrando 3 mil objetos del acervo de Bruno Newman.

Museo del Objeto del Objeto: Nueva exposición de futbol mexicano 2026 Cortesía Museo del Objeto del Objeto

“En el MODO contamos historias a través de los objetos y, en México, la del futbol es una de las más poderosas.

“Estas vitrinas nos permiten conectar la memoria colectiva con piezas que despiertan emoción, identidad y nostalgia”, afirma Paulina Newman, directora e hija del coleccionista.