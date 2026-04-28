“Necesitamos más ídolos como Hugo Sánchez, Chicharito y Hormiga González”: Rafael Márquez

Urge una nueva generación de ídolos. El auxiliar técnico Rafael Márquez, aunque orgulloso de su legado como futbolista con la Selección Mexicana, exhortó a la cultura del esfuerzo para que más mexicanos destaquen en diferentes escenarios, sobre todo en el futbol.

“He intentado dejar un legado, obviamente continuó esforzándome para dar lo mejor de mí, quiero ser ejemplo para los demás, para la juventud. En México hay talento, somos tantos que necesitamos más Hugo Sánchez, Chicharitos, Armando la Hormiga González, tener más ídolos, no sólo en el futbol, sino un Diego Luna, Gael García (actores), Alejandro Fernández (cantante). Hay mucho talento y que esos ídolos empujen a la juventud a conseguir cosas, más éxitos”, dijo el exdefensor.

Rafa Márquez, quien hizo los honores a la campaña Flamin’Hot rumbo al Mundial 2026, compartió sus tres momentos más importantes en la vida.

“Mis tres momentos más intensos, en la cancha no dejo pasar mi debut, mi primer mundial y anotar goles en los Mundiales con Selección, cosas difíciles de explicar, incluso escuchar nuestro himno nacional donde toda la gente canta, se siente apoyo y orgullo mexicano que hicieron el sacrificio para irte a ver, el hecho de ser padre también es fundamental, tener una gran familia que me dio las bases y valores”.

Márquez, que será el próximo entrenador de la Selección Mexicana una vez que concluya el Mundial 2026, también se refirió a la campaña Flamin’Hot, en la que invita al turismo internacional a visitar México durante el Mundial. Incluso con cierta reacción por la proyección del comercial en la que aparecen los antagonistas de nuestro futbol Arjen Robben y el argentino Maxi Rodríguez.

“Darles la bienvenida, no se van a olvidar, porque México es un país en el cual somos únicos y diferentes (por hospitalidad), mucha gente nos visitará y abriremos las puertas de nuestra casa. En el producto lo pruebas y sabes que es diferente, tratar de ayudar a los demás, desde pequeño se me dio el poder ayudar a los demás, de poner el ejemplo y eso es una responsabilidad importante porque es donde se forma el carácter. Si quieres ser líder, debes convencerte a que te sacrificas por el equipo, así te ganas el respaldo y liderazgo”.