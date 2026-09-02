¡LA HORMIGA VA DE INICIO! Armando González tiene su primera titularidad con el Olympiacos

Armando “Hormiga” González tendrá este miércoles su primera titularidad con el Olympiacos, que enfrentará al AE Larissa en el arranque de la fase de liga de la Copa de Grecia. Será su primera aparición desde el inicio con el conjunto de El Pireo.

González ya tuvo minutos con el equipo griego en la Superliga de Grecia. Su debut se produjo cuando entró de cambio en la victoria del Olympiacos por 1-0 ante el Asteras Tripolis FC, por lo que el encuentro de este miércoles representará un nuevo paso en su incorporación al plantel.

El rival será el AE Larissa, equipo de la segunda división del futbol griego que perdió la categoría durante la última temporada. Para llegar a esta fase de la Copa de Grecia, el conjunto superó la ronda de clasificación con una victoria de 3-1 sobre el Athens Kallithea FC.

¿Cómo funciona la Copa de Grecia?

La Copa de Grecia cuenta con una fase de liga y posteriormente una segunda ronda en la que los equipos disputan partidos de eliminación directa. El formato guarda similitudes con el sistema utilizado actualmente en la UEFA Champions League.

El vigente campeón del torneo es el OFI Creta, que se impuso al PAOK Salónica en la última final. El Olympiacos, por su parte, es el equipo con más títulos de Copa de Grecia.

Además del trofeo, la competencia representa una vía de acceso a los torneos continentales. El campeón obtiene un lugar en la ronda de clasificación de la UEFA Europa League.

Armando “Hormiga” González disputó sus primeros minutos con el Olympiacos en la victoria frente al Asteras. Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver Olympiacos vs. AE Larissa?

El partido entre Olympiacos y AE Larissa se disputará este miércoles 2 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde al arranque de la fase de liga de la Copa de Grecia.

Los aficionados podrán seguir la primera titularidad de Armando González con el conjunto de El Pireo a través de los canales y plataformas de Claro Sports.

La misma señal también transmite en México los partidos de la Superliga de Grecia que disputa el Olympiacos. De esta manera, los encuentros de las dos competencias en las que participa el equipo griego pueden seguirse mediante los canales y plataformas de la compañía.