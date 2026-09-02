¿Qué significa el Atlante para México? Félix Fernández habla del sentimiento del Potro

El regreso del Atlante a Primera se trató del retorno de uno de los equipos con más simbolismo en el futbol mexicano en toda la historia. Esto representó un sentimiento inexplicable en la afición, es por ello, que uno de sus jugadores históricos, Félix Fernández, habló con Javetas para el show de Imagen Televisión ‘De la que Pica’ y explicó lo que transmite este equipo.

Al Atlante se le ha catalogado como “El equipo del pueblo” un apodo que para el exportero mexicano, no está alejado de la realidad.

¿Dónde entra el Atlante? En que representa muy bien al mexicano que se tiene que partir el lomo todos los días, que vive al día, pero que encuentra, a través de su equipo el fin de semana, la victoria que no consigue durante la semana”, mencionó.

Félix Fernández durante un partido de homenaje del Atlante Mexsport

Aquel jugador que brilló con el Potro de Hierro desde 1987 y que tuvo dos etapas con el equipo, explicó lo que representa el conjunto azulgrana en la afición.

"El atlantista, en el estadio o a través de la televisión, no exige que el equipo gane, pero exige que se rompan la madre todos. No importa quiénes sean, pero que dejen el alma en la cancha y que sean bravos, no que sean violentos, pero que sean bravos. Eso es lo que representa al equipo", afirmó.

A pesar de que en la actualidad, el Atlante no luce como uno de los grandes equipos en la Liga MX, Félix detalló que no hay jugador que no le tenga cariño a la institución.

"Yo he visto generaciones completas de futbolistas pasar por el Atlante, y en los peores momentos, en los momentos donde no se cobraba, donde te quedaban a deber, cantidad de cosas y todos, créeme, todos los futbolistas que pasaron por el Atlante lo recuerdan con mucho cariño”, comentó.

¿Cuál es la casa del Atlante?

En toda la historia del Atlante han tenido un sin fin de estadios donde jugaban sus partidos como local, ante ello, Félix Fernández cuenta cuál es su verdadera casa del Potro.

Nos tendríamos que remontar a dónde ha jugado más tiempo el Atlante, dónde se ha presentado más tiempo. Yo creo que para todos los atlantistas el estadio más representativo es el que a la fecha llamamos Azulgrana, el Estadio de la Ciudad de los Deportes”, refirió.

El exguardameta azulgrana refirió que, aunque el Atlante está jugando en el Estadio Azteca y en años anteriores, este no es un recinto que represente al club.

"Nos fuimos al Estadio Azteca y lo tomó Cruz Azul durante mucho tiempo. Pero para los atlantistas es el más representativo, o sea, nosotros quisiéramos que nuestro equipo jugara ahí de por vida", comentó.

Aunque puede que el Ciudad de los Deportes no sea uno de los estadios más modernos en el futbol mexicano, para Fernández este es el estadio donde los atlantistas se sienten “más identificados”.

Esta y otras confesiones relató Félix Fernández en el show de Javetas que sale todos los martes a las 19 horas en las plataformas de Grupo Imagen. Félix no es el único que ha probado las salsas más picantes y relatado las confesiones más ardientes, por eso no te pierdas cada capítulo ‘De la que Pica’.