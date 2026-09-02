Ya vuela a Coapa: En España confirman que la joya Carlos Álvarez ya viaja para firmar con el América

Héctor Rodas, director deportivo del Levante UD de España, confirmó el traspaso definitivo del talentoso mediapunta Carlos Álvarez al América, asegurando en el panel que el futbolista ya viaja con rumbo a México para reportar con su nuevo equipo. En una conferencia de prensa realizada este miércoles, el directivo del conjunto granota dio por concluidas las negociaciones de última hora, detallando que la transferencia se cerró por una cifra cercana a los 6 millones de euros.

La salida del hábil atacante de 23 años se aceleró en las oficinas de Valencia ante su firme decisión de no renovar el contrato con la escuadra ibérica, el cual expiraba en el verano de 2027. Rodas enfatizó que, aunque existían ofertas económicamente superiores de otros clubes del Viejo Continente, la institución respetó el deseo absoluto del andaluz, quien se mostró entusiasmado por el proyecto deportivo y la proyección que le brinda vestir la camiseta azulcrema en la Liga MX.

El mediocampista español Carlos Álvarez llega a México con un contrato de tres años. Levante

El perfil técnico de una joya española para Coapa

Con esta incorporación bomba, las Águilas suman a sus filas a un atacante sumamente versátil en el último tercio de la cancha. Álvarez, formado en la prestigiada cantera del Sevilla FC y con una trayectoria destacada en las categorías inferiores de la Selección de España (desde la Sub 15 hasta la Sub 19), se desempeña de manera natural como enganche o mediapunta nominal.

Su perfil zurdo, baja estatura (1.68 m) y notable agilidad le permiten iniciar desde la banda derecha para engatillar hacia el centro del área grande: