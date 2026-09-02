Famalicao presenta oficialmente al mexicano Pato Salas para la temporada 2026-2027

Patricio “Pato” Salas fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Famalicão de Portugal, equipo con el que disputará la temporada 2026-2027. El futbolista mexicano, de 22 años, llega procedente del Club América en calidad de cedido por un año y con una opción de compra.

El conjunto portugués hizo oficial la incorporación a través de sus redes sociales y sitio web, donde destacó la formación de Salas en las fuerzas básicas del América y su experiencia con el primer equipo. El atacante tuvo participación en Liga MX, la Copa de Campeones de Concacaf y la Leagues Cup.

La llegada al futbol portugués representa un nuevo reto para el mexicano, quien ya habló sobre sus objetivos y las características que pretende aportar durante su primera temporada en Europa.

Primer entrenamiento de Pato Salas en Portugal. X: @FCF1931_Oficial

¿Qué dijo Pato Salas tras su llegada al Famalicão?

Salas expresó su entusiasmo por comenzar esta etapa y reconoció la responsabilidad que representa incorporarse a un equipo al que considera ambicioso. Para el mexicano, su llegada al futbol europeo constituye el paso más importante de su todavía corta carrera.

Estoy muy emocionado y ansioso por comenzar este nuevo desafío. Venir a Europa es el paso más importante en mi aún corta carrera, y hacerlo jugando para un club tan ambicioso es un gran orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad.

Sobre su estilo de juego, el futbolista se describió como un jugador con capacidad técnica, al que le gusta mantener la posesión y participar cerca de sus compañeros. También señaló que su prioridad estará en contribuir al funcionamiento colectivo.

En ese sentido, explicó que no centra sus objetivos únicamente en conseguir goles o asistencias. Su intención es tener buenas actuaciones y acertar en sus decisiones dentro del campo, con la expectativa de que esas acciones terminen generando anotaciones para el equipo.

Salas destaca el crecimiento del Famalicão

El mexicano también habló sobre las características de su nuevo club y de la liga portuguesa. Considera que ambas representan un entorno de primer nivel para continuar con su desarrollo y destacó la presencia de jugadores jóvenes dentro de la plantilla.

El club está en constante crecimiento. Ofrece unas condiciones de primer nivel, la plantilla está formada por jugadores jóvenes y, por lo tanto, siento que voy a crecer mucho a lo largo de la temporada.

Salas también recordó la presencia de futbolistas mexicanos en Portugal y mencionó particularmente a Miguel Layún, con quien compartió vestidor durante su etapa en el América. El atacante señaló que conoce los casos de otros compatriotas que han destacado en la liga portuguesa.

Sin embargo, el canterano americanista tiene un objetivo particular dentro de esta experiencia: convertirse en el primer mexicano que destaque con el Famalicão.

Su primer partido podría llegar el sábado 5 de septiembre, cuando el Famalicão visite al Estrela da Amadora.