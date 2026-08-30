La Hormiga González tras su debut en Europa: "No estoy satisfecho"

Armando González vivió este domingo sus primeros minutos en el futbol europeo con la camiseta del Olympiacos. Entró de cambio en el segundo tiempo en la victoria 1-0 ante el Asteras Tripolis.

La Hormiga tuvo claras oportunidades de anotar: un disparo que atajó el portero y, sobre todo, un remate en el tiempo de compensación que se estrelló en el travesaño, privándolo de un estreno goleador soñado.

Armando “Hormiga” González disputó sus primeros minutos con el Olympiacos en la victoria frente al Aster Redes sociales

Tras el encuentro, la Hormiga habló ante los medios de Grecia y no se mostró nada feliz. Afirmó que fue bueno ver sus primeros minutos con el equipo, pero no se va satisfecho ya que falló oportunidades de gol.

Creo que no muchas veces puedes decir que debutaste en el futbol europeo, pero no estoy satisfecho; creo que pude haberlo hecho mejor”, señaló.

De igual manera, enfatizó que el ansia de meter un gol le pudo haber jugado en contra, sin embargo, está feliz por la victoria.

Estoy muy ansioso de meter un gol, pero estoy muy feliz de que hayamos ganado, que es lo que importa. Lo importante es ganar y llevarnos los 3 puntos”, comentó.

Por último, volvió a dejar en claro que se va esforzar para que el Olympiacos y la afición, se sientan felices de que él esté ahí.

Lo mismo. Compromiso total. Eso es lo que puedo prometer porque depende de mí, y primero Dios, muchos goles”, finalizó.

Próximo partido del Olympiacos: nueva oportunidad para Armando González

El siguiente compromiso oficial del Olympiacos en la Superliga de Grecia será el sábado 5 de septiembre de 2026, como visitante ante el Volos NFC (jornada 3). Será otra oportunidad para que Armando González sume minutos y busque su primer gol en Europa.