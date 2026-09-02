¡Ya se estrenó la Hormiga! Armando González marca su primer gol con Olympiacos

Armando “Hormiga” González marcó su primer gol con el Olympiacos en la Copa de Grecia, en su primera titularidad con el conjunto griego desde su llegada. El mexicano anotó ante el AE Larissa y consiguió así su primera anotación en el futbol europeo.

El conjunto de El Pireo visitó al equipo de la segunda división en la primera fecha de la fase de liga de la copa griega. José Luis Mendilibar colocó al delantero mexicano en el 11 inicial, después de que en su debut con el club había ingresado como cambio.

La anotación llegó al minuto 34, cuando Kostas Fortounis recuperó una pelota cerca de la línea de fondo. El griego evitó que el balón saliera por tiro de esquina y envió un centro al área, donde González apareció para finalizar la jugada.

¿Cómo fue el primer gol de la Hormiga González?

Fortounis alcanzó el balón por el sector derecho cuando parecía que la jugada terminaría en tiro de esquina. Desde esa posición consiguió mandar el servicio hacia el área, con dirección al espacio donde se encontraba el atacante mexicano.

González ingresó al área sin que la defensa del AE Larissa detectara su movimiento. El delantero aprovechó esa posición para rematar de cabeza y conectar el centro con un disparo picado que terminó dentro de la portería.

Con esa definición, el futbolista consiguió su primera anotación desde que llegó al Olympiacos y abrió su cuenta goleadora en el futbol griego. El gol también llegó en su primera aparición como titular con la escuadra rojiblanca.

El encuentro ante el AE Larissa representó así una oportunidad diferente para el mexicano después de sus primeros minutos con el equipo. En su debut había entrado desde el banquillo durante la victoria del Olympiacos por 1-0 ante el Asteras Tripolis.

González termina su sequía goleadora

La anotación también puso fin a una sequía goleadora de casi cinco meses para González, quien no había vuelto a marcar desde el 5 de abril de 2026, cuando consiguió un doblete frente a los Pumas durante la fecha 13 del Clausura 2026.

Después de aquella actuación con Chivas, el delantero terminó el torneo regular sin volver a encontrar la portería. Posteriormente, disputó 59 minutos repartidos en dos partidos con la Selección Nacional de México, aunque tampoco consiguió anotar.

"Hormiga" González sumó su primera titularidad con Olympiacos. Instagram: @olympiacosfc

Su falta de gol continuó durante los primeros encuentros de Chivas en la Liga MX y en la primera fase de la Leagues Cup. Tras el torneo, González dejó de tener actividad con el conjunto rojiblanco mientras se concretaba su llegada al futbol griego.

El debut con Olympiacos tampoco terminó con una anotación, luego de que ingresara como sustituto. Ahora, en su primera titularidad, el mexicano encontró la portería y consiguió su primer gol en Europa.