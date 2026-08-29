Raúl Jiménez elogia el nivel de ‘La Hormiga’

Raúl Jiménez elogió el nivel que tiene el joven Armando “La Hormiga” González para que pueda mostrarlo en el Olympiacos, tanto en la Liga griega como en los partidos que disputará en la Europa League.

“Siempre va a ser importante venir aquí, Europa League, ese tipo de roce es el que te hace crecer. Tiene buen nivel para mostrarlo y seguir creciendo”, señaló el delantero de la Selección Mexicana en entrevista para FOX.

El romperredes de los Wolves también destacó que Erik Lira esté a un paso de fichar con el Mónaco, por lo que les deseó éxito a sus compatriotas.

“Desearle el mejor de los éxitos, toda la suerte del mundo, son capaces, nada es imposible y pueden lograrlo. Llegan a buenas ligas, donde hay buen nivel y a seguir creciendo futbolísticamente”, señaló.

Raúl Jiménez colaboró con un gol de penal en la victoria del Wolverhampton por 4-1 sobre el Stoke, lo que le llegó a dos tantos en la Championship y ayudar a su equipo a ser segundo general con 7 puntos, a dos del líder Charlton Athletic.

“Muy contento de volver aquí, sabemos que es una liga diferente a todo lo que venía viviendo, con los Wolves, con el Fulham en la Premier League, pero bueno, al final de cuenta es un gol y estoy muy contento de regresar aquí, de tratar de ayudar a los Wolves a regresar a la Premier League”, declaró el mexicano tras el partido.

RAÚL JIMÉNEZ: SERÁ EXTRAÑO (SELECCIÓN MEXICANA)

Rafa Márquez reveló a su Cuerpo Técnico en la Selección Mexicana, donde está incluido Andrés Guardado, compañeros que compartió cancha y que ahora, admitió, que será un poco extraño tenerlos de entrenadores.

“Me va a tocar compartir con ellos que, compartí cancha, ahora como entrenadores va a ser, quieras o no, extraño, sé lo que ellos representan para México y todo lo que se puede lograr con las grandes ideas que tienen”, indicó.