¡Efecto Hormiga! Olympiacos presume el debut de Armando González en Europa

Armando “Hormiga” González ya tuvo sus primeros minutos oficiales con el Olympiacos y el club griego no dejó pasar la oportunidad para destacar el debut del delantero mexicano.

A través de sus redes sociales, el Olympiacos compartió este lunes varias fotografías de Armando González durante su presentación en el terreno de juego ante el Asteras, en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. El atacante mexicano ingresó como relevo y comenzó así su aventura oficial con el conjunto rojiblanco.

Armando González tuvo sus primeros minutos con la camiseta del Olympiacos @olympiacosfc

El gesto del club griego se suma al respaldo que ha recibido la Hormiga González desde su llegada, hace poco menos de dos semanas. El objetivo es facilitar su adaptación al equipo y permitir que poco a poco encuentre mayor entendimiento con el técnico José Luis Mendilibar y sus nuevos compañeros.

En las imágenes publicadas por el Olympiacos se observa a González durante su ingreso al campo y en algunas de las acciones que protagonizó frente al Asteras.

El delantero mexicano incluso estuvo cerca de marcar su primer gol con Olympiacos. González tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero su remate terminó estrellándose en el travesaño, por lo que tuvo que esperar para estrenarse como goleador en Grecia.

¿Cuándo vuelve a jugar Armando “Hormiga” González?

Los próximos compromisos de Armando González con el Olympiacos comenzarán en la Copa de Grecia, cuando se enfrenten al AEL FC.

Posteriormente, el conjunto helénico tendrá una doble cita ante el Volos: primero en la Superliga griega y después en la Copa de Grecia. Más adelante se medirá con el OFI Creta.

El gran reto llegará en la Europa League, torneo en el que el Olympiacos se enfrentará al Jagiellonia Białystok de Polonia. Será una nueva oportunidad para que la Hormiga González sume minutos y continúe con su proceso de adaptación al futbol europeo.