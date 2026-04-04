La hora de la verdad para el mexicano Obed Vargas: titular con Atlético de Madrid frente al Barcelona

El futbol suele ser una cuestión de momentos, de saber esperar en la sombra hasta que la luz del reflector apunta directamente al rostro. Para Obed Vargas, ese momento ha llegado este sábado. En un movimiento que ha sacudido las alineaciones previas en la capital española, Diego Pablo Simeone ha decidido que el joven mediocampista mexicano sea el encargado de sostener la sala de máquinas del Atlético de Madrid nada menos que frente al Barcelona, el líder de la competencia.

El "Cholo", estratega que no suele regalar minutos por decreto, ha optado por la frescura y el ímpetu de Vargas en un contexto marcado por las bajas en el plantel colchonero y la necesidad de morder en el centro del campo. A sus 20 años, Obed se plantará en el círculo central junto a una institución como Koke Resurrección, formando una pareja de experiencia y juventud que tendrá la misión de frenar el flujo de juego blaugrana.

Abriéndose camino en España

El camino de Vargas desde su llegada a España en febrero no ha sido sencillo. Tras desestimar ofertas jugosas para permanecer en la MLS o dar el salto a la Liga MX, el volante apostó por el camino largo. Hasta hoy, su participación había sido escasa casi testimonial. Con apenas 138 minutos distribuidos en cuatro encuentros, el mexicano había experimentado el rigor de la metodología de Simeone desde el banquillo, quedando fuera incluso de citas de alto calibre como el derbi ante el Real Madrid previo a la reciente Fecha FIFA.

Sin embargo, el parón internacional parece haberle sentado de maravilla. Tras tener actividad con la Selección Mexicana, Vargas regresó a la disciplina rojiblanca con un ritmo competitivo que convenció al cuerpo técnico. Esta será apenas su segunda titularidad con la camiseta del Atleti, pero llega en el escaparate más grande del planeta.