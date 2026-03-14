Obed Vargas tras su primera titularidad con el Atlético: "Es un sueño hecho realidad"

Obed Vargas fue titular por primera vez con el Atlético de Madrid y, jugando 74 minutos antes de cederle su lugar a Marcos Llorente, el mediocampista mexicano no contuvo la emoción: “Es un sueño hecho realidad”.

Luego de la victoria de la escuadra Colchonera ante Getafe (1-0), Obed Vargas mostró su felicidad por contar con su primer titularidad en el equipo de Diego Pablo Cholo Simeone:

“Muy feliz por poder aportar y por el equipo que ganó hoy. Fue un partido difícil”.

Hablando sobre cómo lo apoyaron sus compañeros, el mediocampista que busca meterse en la lista final de México para el Mundial 2026, fue contundente sobre algunos detalles que se presentaron en la previa del compromiso disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano:

“Todo el grupo me arropó, me ayudó y preparamos el partido de una buena manera. Creo que estuvimos preparados para lo que iba a traer el Getafe y dar lo mejor de mí en el partido, generar esa confianza minuto tras minuto”.

Catalogando su debut como titular como algo inefable, Obed Vargas sonrió y expresó su felicidad por arrancar un partido desde el inicio con el club de sus amores, el Atlético de Madrid:

“Es un sueño hecho realidad. Estar acá, aportar y ayudar al equipo es algo que no se puede describir en palabras”.

Finalmente, contento por la victoria que les asegura mantenerse en el tercer lugar de LaLiga, Obed Vargas habló sobre el portento de gol de Nahuel Molina, mismo que representó los tres puntos para su conjunto:

“La verdad pensé que iba a terminar en las gradas y acabó en el ángulo. Feliz por él porque viene trabajando muy bien y feliz por el equipo, porque al final nos llevamos los tres puntos”.

La siguiente prueba para Obed Vargas y compañía será el miércoles 18 de marzo, cuando Atlético de Madrid visite al Tottenham en Champions League para cerrar una eliminatoria en la que cuentan con ventaja de 5-2 en el global; el domingo 22 de marzo, visitarán el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la Jornada 29 de LaLiga.

BFG