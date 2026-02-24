¿Hora de preocuparse por Gilberto Mora? Es compleja su recuperación, advierte Javier Aguirre 

Gilberto Mora pelea contra el tiempo y con una pubalgia que lo ha mermado de la actividad de Liga MX y de Selección Mexicana durante el 2026. El volante de 17 años es una moneda en el aire que ya inquieta a Javier Aguirre en la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En conferencia de prensa, previo al amistoso del miércoles con la Selección de Islandia, el seleccionador Javier Aguirre se dijo optimista por el joven futbolista.

“Estuve en Tijuana vs Puebla 6 de febrero), entiendo que Gil va bien, es una lesión bastante compleja que, en teoría, te aparece inmediatamente y puedes jugar sin dolor”, refirió el entrenador de la Selección Mexicana en la conferencia previa al amistoso entre México e Islandia, en Querétaro.

Al profundizar sobre la recuperación y los tiempos de espera, al quedar pocas ventanas de preparación para el Mundial, Javier Aguirre explicó los escenarios en la recuperación Gilberto Mora además de la cirugía.

“La otra es descansarlo... Hay una tercera vía, es combinar descanso activo. Sé que está en esta etapa, no se pusieron de acuerdo con cirugía, él refiere molestias hasta hace poco que lo vi, pero está en un buen tratamiento, estamos en constante comunicación con los especialistas y nuestros médicos, yo creo que su juventud le va a ayudar”.

Para calmar la tensa calma sobre el retorno del mediocampista de los Xolos de Tijuana, el entrenador de la Selección Mexicana resaltó la manera en que Gilberto Mora sobrelleva su baja.

“La mentalidad le va a ayudar a este punto en el que nos encontramos, no está disponible ni para Tijuana ni para nosotros, el tiempo de recuperación no lo sé cuándo regresa ni el propio médico lo sabe, hasta donde el dolor es soportable, pero no lo sé”.

Aunque Javier Aguirre ha definido en la interna la base de su selección mundialista, el estratega está convencido de quitarse dudas desde este miércoles en el amistoso contra Islandia.

“Sí, pero no voy a decir quién es. Es cierto que hay gente (que se juega su lugar), en una de las posiciones de las que tengo dudas y es aprovechar que no es Fecha FIFA, agradecer que pudimos traer a Islandia. Son pocos espacios ojalá mañana nuevamente tengan un buen rendimiento, será difícil y espero que muestren mucho individualmente, que demuestren condiciones porque en la liga lo hacen, pero quiero ver aquí si están a la altura.

“Bálsamo, siempre la selección cada cuatro años es un bálsamo, se espera con rapidez a la selección mexicana y su participación mundial. Si es en México, mejor presión, siempre hay desde que jugué hace 50 años hasta hoy, la presión es lo que me da gasolina, el día que deje de tener presión y no sea autocrítico, que no sea capaz de recibir críticas a mi trabajo, ese día yo me marcho, porque no serviría para estar aquí delante de ustedes”.

¿Descartado Diego Lainez? Javier Aguirre no lo llamó vs Islandia

Por último, volvió a ser hermético sobre casos particulares y su tambaleante futuro mundialista, como el de Diego Lainez, quien no fue llamado para encarar a Islandia este 25 de febrero, en La Corregidora.

“Todos son mexicanos, todos están jugando, tenemos población de 50 jugadores o m ás que hemos visto y de momento no está cerrado para nadie. Insisto, descartados que tengan algún tema de incapacidad médica, algunos casos concretos que ya saben que han sido operados, pero de momento tienen las puertas abiertas y mi obligación es buscar a los mejores 26 para junio y en eso estoy enfocado”, sentenció Javier Aguirre, entrenador de la Selección Nacional de México.