Julián Quiñones deja una estampa en los Emiratos Árabes Unidos que permite ver su vínculo con México

Julián Quiñones compartió en sus redes sociales una fotografía que captura un momento de ternura familiar y profundo simbolismo: en la playa de Arabia Saudita, juega con su hija pequeña junto al mar, vistiendo la icónica playera verde de la Selección Mexicana del Mundial de Francia 1998, con el número 15 en la espalda. La imagen, tomada bajo un cielo despejado y con el horizonte saudí de fondo, resalta no solo el vínculo paternal, sino también la conexión emocional que el delantero mantiene con el país que transformó su carrera.

Nacido en Magüí Payán, Colombia, en 1997, Quiñones llegó a México a los 18 años en busca de oportunidades profesionales. Fue en territorio nacional donde se consolidó como futbolista: debutó en el futbol de ascenso con Venados, brilló en Atlas —donde conquistó el histórico bicampeonato— y luego se convirtió en figura clave del América, sumando títulos y goles que lo catapultaron al estrellato.

Julián Quiñones porta la playera del Matador, Luis Hernández, del Mundial de Francia 1998. Redes sociales

México le dio un escenario para crecer; le abrió las puertas a la naturalización, oficializada en octubre de 2023, permitiéndole representar al Tricolor en partidos internacionales. Desde entonces, ha defendido la camiseta tricolor, honrando la oportunidad que le brindó el país adoptivo.

Esta foto en la playa saudí, donde actualmente milita en el Al Qadsiah de la Saudi Pro League, refuerza ese lazo inquebrantable. Lejos de su tierra natal, pero con la playera del '98 —un símbolo de la pasión mexicana por el futbol—, Quiñones transmite gratitud y pertenencia. Mientras disfruta de un merecido descanso familiar, su rendimiento en el club no pasa desapercibido: ha marcado 22 goles en la temporada, colocándose entre los máximos artilleros de la liga y superando incluso a figuras como Cristiano Ronaldo.

En el contexto de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, Quiñones sigue formando parte de los planes del técnico rumbo al Mundial 2026. Aunque ha habido ausencias en convocatorias recientes y debates sobre su adaptación al esquema táctico, Aguirre ha aclarado públicamente que no existe distanciamiento y que el delantero permanece elegible.

Su explosivo presente en Arabia Saudita lo posiciona como una opción real para la lista final. El Vasco valora su experiencia, goles y polivalencia, especialmente en una delantera que aún busca definir sus piezas clave.Esta imagen familiar es una declaración sutil de identidad. Quiñones, colombiano de origen pero mexicano de corazón, demuestra que la gratitud y el compromiso trascienden fronteras. Con el Mundial en puerta, su historia inspira: de inmigrante a 18 años a referente del Tri, listo para brillar en el escenario más grande del futbol como lo es un Mundial de futbol en casa.