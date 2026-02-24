Javier Aguirre sigue dando alas a Guillermo Ochoa y Julián Quiñones rumbo al Mundial 2026

Guillermo Ochoa perfila a ser el destapado de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. El técnico Javier Aguirre mantiene la puerta abierta en la portería, lo mismo que Julián Quiñones en la delantera.

“Memo tiene actividad, es mexicano. Está jugando, es elegible como Luis Malagón, Carlos Acevedo…”, señaló Javier Aguirre en seña de que mantiene en el radar el meta de 40 años.

Al momento, la titularidad en la portería de la Selección Mexicana está peleada entre el meta de las Chivas, “Raúl ‘Tala’ Rangel’, y el guardameta de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón. Mientras que el puesto de tercer cancerbero ha sido una variante que Javier Aguirre no ha sometido a prueba en los recientes partidos amistosos.

Memo Ochoa perfila a un sexto mundial, luego de sus llamados en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, no ha defendido el marco tricolor después de noviembre del 2024, cuando fue parte de la derrota (2-0) ante Honduras, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

En total, Guillermo Ochoa presume 152 participaciones oficiales como portero de la Selección Mexicana y vive su segundo aire en el futbol europeo, con el AEL Limassol de la Liga de Chipre.

“Están Andrés Sánchez (Atlético de San Luis), Alex Padilla como Malagón y Rangel, en ese aspecto estoy muy tranquilo, porque tengo una baraja amplia, es difícil poner 15 minutos a uno, 15 a otro o al medio tiempo quitar y poner a otro. Yo hablo con ellos. Hablamos con sus técnicos también, creo que es una de las posiciones que no me preocupa”, añadió Javier Aguirre en la previa del juego de México ante Islandia, en Querétaro.

Julián Quiñones sigue en el radar mundialista

En esa postura de mantiene Javier Aguirre con Julián Quiñones, uno de los goleadores estrella de la liga de Arabia Saudita, con el Al-Qadisiya. Incluso el colombiano naturalizado mexicano le compite a la par al portugués Cristiano Ronaldo, quien visitará México con su selección para la reapertura del Estadio Azteca.

“Julián Quiñones fue campeón en Copa Oro, Nations League, vino en los amistosos contra Ecuador y Colombia. Obvio no estuvo en las fechas que no eran FIFA y cuando estuvo lesionado, pero siempre está con nosotros, cuando está apto”.

De igual modo, Javier Aguirre aprovechó los micrófonos para reprochar las informaciones falsas tanto de Julián Quiñones, en el supuesto de que ya estaba descartado para el Mundial o recientemente con la supuesta salida de su auxiliar Toni Amor, para dirigir en España.

“Son los rumores, porque nadie tiene nada que hacer y le van a seguir creyendo con el tema Quiñones, que fue campeón de Copa Oro campeón, de Nations League… Hablé con él en enero y febrero. No ha venido porque no ha sido fecha FIFA.

“Hablé con Toni y no le ha hablado nadie, nadie le hablaba, él me asegura que se queda si no hay oferta no no hay que ser parte de la rumorología, pero bueno es parte del deporte. Es un rumor, es una bola de nieve hasta este momento, no he recibido ninguna oferta de nadie y me lo garantizó (continuar durante el Mundial)”.

Eso sí, Javier Aguirre reiteró su no negociable para la lista final de México en la Copa del Mundo.

"El que no esté motivado para estar en la Selección, no sirve. Somos mexicanos, somos futbolistas, estamos a unos tres o cuatro meses del Mundial y el que no entienda que es una oportunidad histórica en su carrera, no me sirve. El que entremos tres días sin rival, ahí veo a quien sí y a quien no y puedo decirlo con orgullo: a todos les interesa, hay quienes están están tocando a la puerta y quieren venir antes. El jugador de futbol no hacía eso con la Selección".