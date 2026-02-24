Guerra de porteros: Chilavert humilla a Courtois con su pasado más oscuro

José Luis Chilavert siempre es estelar. Lo era como jugador, un portero atípico, adelantado a cualquier época, goleador y pendenciero. Un futbolista chapado a la antigua con dotes modernos.

Y sigue brillando desde el retiro con sus opinones, agudas, mordaces, con una sagacidad para punzar a las mentiras de los directivos, muchas veces los principales vampiros del futbol.

Pero tiene también Chilavert la cualidad de enzarsarce con cualquiera que le declare la batalla y tras eso suele dar declaraciones impagables, hirientes y siempre recordadas.

El mítico portero paraguayo, José Luis Chilavert

PELEA ENTRE PORTEROS

Suelen los guardametas ser personas distintas en el mundo del futbol. Chilavert y Thibaut Courtois son tan distintos como buenos en su profesión. Considerados en su momento cada cual como el mejor del mundo, ahora se han enfrentado en una serie de declaraciones que han dejado a todos con ganas de más.

El round arrancó con Chilavert partiendo plaza con sus declaraciones en el problema de racismo entre Vinicius Júnior y Prestianni.

¿Entre Vinicius y Prestianni? Yo me solidarizo con Prestianni. Vinicius es el primero que va e insulta a todos. Si uno mira la cámara, le repite ‘cag*n’ a Prestianni. Otra cosa: ¿vieron quién se solidariza con Vinicius?... Mbappé. ¿Qué puede decir Mbappé? Habla de valores y todo eso, y vive con un travesti."

Pronto vino la respuesta de Thibaut Courtois en plan de capitán madridista y sacando el pecho por su compañero.

Le respondió así a Chilavert: "Son lamentables los dichos. Al final no se pueden decir cosas así, es otro tipo de insulto. Esas cosas no caben en el mundo de hoy y menos viniendo de otro ex compañero de profesión.”

CHILAVERT AL ATAQUE

Una vez que el paraguayo se enteró de lo dicho por Courtois, implacable como suele ser, no se anduvo con medias tintas y se fue directo a la calidad moral que tiene el belga quien provocó un affair en la selección de su país por una mujer, la que era novia de Kevin De Bruyne en 2012 y terminño traicionándolo.

Thibaut Courtois tuvo problemas con un compañero de selección por una mujer.

Cariline Lijnen salía con De Bruyne, pero en un viaje a Madrid tuvo un encuentro amoroso con Thibaut Courtois y eso provocó que la amistad se rompiera y las tensiones dentro de la selección para el Mundial de Brasil 2014 fueran un pan diario.

Lamentable dice Courtois de lo que dije, pero él le sacó a la novia a De Bruyne, ¿y dicen que estas cosas no deberían pasar en el mundo? Al chico Prestianni, Mbappé le dijo "pu... racista".

Insistió Chilavert que los jugadores del Real Madrid se creen con la autoridad para insultar, pero no les agrada que los ataquen. Y como último consejo le dijo a Courtois, "que aprenda a jugar con los pies, que salga más del área y a ver si puede patear tiros libres porque realmente es un arquero normal".