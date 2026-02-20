"Checo" Pérez finaliza 10° en la última mañana de test en Bahréin enfocado en tandas largas

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, al mando de su monoplaza de Cadillac, finalizó la última sesión matutina de la pretemporada 2026 en la décima posición, en lo que fue su última prueba antes de arrancar las prácticas oficiales del Gran Premio de Australia, primera cita del calendario.

“Checo” Pérez registró un tiempo de 1:40.842, situándose a 7.153 segundos del líder, tras completar un total de 61 vueltas al circuito de Sakhir. El programa del mexicano se enfocó en tandas largas, aunque quedó que el Cadillac aún está lejos en comparativa del resto, un resultado esperado al ser una escudería nueva.

Charles Leclerc al frente

En la parte alta de la tabla, Charles Leclerc volvió a impresionar al marcar el mejor tiempo de la mañana con un crono de 1:33.689 utilizando el neumático C3. El piloto de Ferrari no solo fue el más rápido, sino que demostró una consistencia al completar 80 vueltas, incluyendo una simulación de carrera completa. Durante dicha prueba, Ferrari continuó evaluando su innovador alerón trasero con un flap superior que rota 180 grados, el cual ha sido el tema principal de conversación en el paddock esta semana.

Kimi Antonelli se adjudicó el segundo lugar para Mercedes con un tiempo de 1:33.916. Sin embargo, su sesión se vio recortada a solo 49 vueltas tras sufrir una pérdida de presión neumática que obligó a las "Flechas de Plata" a cambiar su unidad de potencia, provocando la única bandera roja del día.

Oscar Piastri completó el top tres matutino para McLaren, situándose a 0.663 segundos de Leclerc usando el compuesto C4.

Aston Martin vivió una pesadilla; Lance Stroll terminó en el fondo de la tabla con solo dos vueltas completadas debido a una grave escasez de piezas para su motor Honda, tras los fallos técnicos sufridos por él y Fernando Alonso en los días previos.

Resultados de la mañana - Día 6: Pruebas de pretemporada F1 Baréin

Pos - Piloto - Equipo - Mejor Vuelta - Diferencia - Vueltas -

1 - Charles Leclerc - Ferrari - 1:33.689 - --- - 80 -

2 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:33.916 - +0.227 - 49 -

3 - Oscar Piastri - McLaren - 1:34.352 - +0.663 - 66 -

4 - Esteban Ocon - Haas - 1:34.494 - +0.805 - 82 -

5 - Isack Hadjar - Red Bull - 1:34.511 - +0.822 - 59 -

6 - Pierre Gasly - Alpine - 1:34.846 - +1.157 - 57 -

7 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:35.238 - +1.549 - 77 -

8 - Carlos Sainz - Williams - 1:35.252 - +1.563 - 66 -

9 - Nico Hulkenberg - Audi - 1:36.019 - +2.330 - 64 -

10 - Sergio Pérez - Cadillac - 1:40.842 - +7.153 - 61 -