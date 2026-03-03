Mundial 2026: El adiós al "futbol del pueblo" con aumentos de hasta el 476% en boletos

El Mundial de 2026 no solo será el más grande de la historia en formato, será también el más caro para el aficionado. La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá contará con 48 selecciones y 104 partidos. Sin embargo, la expansión deportiva viene acompañada de una escalada histórica en el precio de los boletos.

Los datos oficiales comparativos entre Qatar 2022 y 2026 muestran incrementos sin precedentes. En Categoría 1, la final pasó de 1,607 dólares en 2022 a 6,730 dólares en 2026. La semifinal subió de 956 a 2,672 dólares, en tanto que los cuartos de final aumentaron de 426 a 1,407 dólares.

Pero el salto más drástico se observa en la Categoría 4, tradicionalmente destinada a los boletos más accesibles, para un público de menor poder adquisitivo. La final pasó de 206 dólares en Qatar a 2,030 dólares en 2026. La inauguración subió de 55 a 370 dólares, mientras que un partido de fase de grupos pasó de 11 a 82 dólares.

En promedio, el incremento en esta categoría ronda el 476%, de acuerdo con los cálculos derivados de los precios oficiales. Además, a diferencia de Brasil, Rusia y Qatar, donde ciertos precios preferenciales estaban reservados para residentes locales, en 2026 no habrá tarifas diferenciadas para ciudadanos de Estados Unidos, México o Canadá.

Un modelo económico más cercano a la Fórmula 1

Para el experto en finanzas y economía David Páramo, conocido como ‘El Padre del Análisis Superior’, lo que ocurre responde a una transformación estructural. En entrevista, Páramo señala que la FIFA ha adoptado un modelo similar al de la Fórmula 1: convertir el evento en una experiencia premium donde el ingreso por espectador es más importante que el volumen de aficionados.

“Lo que está haciendo en la FIFA es cambiar el perfil de los clientes, tienen este rollo de pensar que van a tener muchos Super Bowl, significa que es como la Fórmula 1 pero se están deshaciendo del aficionado típico, el aficionado duro, el que iba a gritar y a tomarse su cerveza, están agarrando otro perfil”.

Advierte que el futbol está transitando de ser un espectáculo popular a convertirse en un producto de alto poder adquisitivo. No se trata únicamente de inflación o ajustes logísticos, sino de una redefinición del mercado objetivo. “Están buscando al aficionado fifí, al aficionado con muchísimo dinero que en realidad no es tan aficionado y que le quita lo popular al futbol... El futbol está dejando de ser un deporte popular y yo no sé si esto les vaya a funcionar”, mencionó Páramo.La escalada histórica del costo mundialista

Si se compara la evolución del gasto en las últimas ediciones, el crecimiento es evidente y cada vez más acelerado. La Copa Mundial de la FIFA 2002 se movió en un rango cercano a los 7 mil millones de dólares. Para 2006 y 2010 los costos rondaron entre 4 y 6 mil millones; pero el salto importante llegó con Rusia 2018, con un costo aproximado de 14 mil millones de dólares.

El punto de quiebre absoluto fue Qatar 2022, cuyo gasto estimado superó los 220 mil millones de dólares. A diferencia de Qatar, el gasto total vinculado al Mundial 2026 alcanza los 13 mil 900 millones de dólares, según el Informe Socioeconómico Oficial. También se estimó que el torneo aportaría hasta 21 mil 100 millones de dólares al PIB mundial, de los cuales 9 mil 600 millones corresponderían a Estados Unidos.

Los costos para los estacionamientos del Mundial 2026 han sido liberados en Estados Unidos. Los Angeles World Cup Host Committee

Más dinero en juego que nunca: Los premios

La FIFA también ha incrementado el monto destinado a premios para selecciones. La bolsa total asciende a 655 millones de dólares, un aumento cercano al 50% respecto a 2022. El próximo campeón podrá llevarse 50 millones de dólares, 8 millones más de lo que ganó Argentina.

Premios por ronda en el Mundial 2026:

Lugar 33 al 48: 9 millones de dólares.

Fase de grupos (17 al 32): 11 millones de dólares.

Octavos de final: 15 millones de dólares.

Cuartos de final: 19 millones de dólares.

4º lugar: 27 millones de dólares.

3º lugar: 29 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.