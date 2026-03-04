Un hombre se declaró culpable de robar casas de Patrick Mahomes y Travis Kelce, entre otras estrellas

La investigación de la oleada de robos a domicilios de atletas de élite en Estados Unidos que ha afectado a figuras de la NFL como Patrick Mahomes, Travis Kelce y Joe Burrow, así como a estrellas de la NBA, dio un vuelco crucial. Este miércoles, en un tribunal federal de Tennessee, Alexander Esteban Huaiquil Chávez se declaró culpable del cargo de "transporte interestatal de bienes robados".

Huaiquil Chávez forma parte de un grupo de delincuentes, presuntamente ciudadanos chilenos, acusados de irrumpir en residencias de alto perfil a lo largo de Estados Unidos para sustraer dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo y armas.

El caso vinculado a Tennessee en la denuncia federal de Florida, presentada en febrero de 2025, se refiere al robo de aproximadamente un millón de dólares en artículos de lujo de la casa del base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant (identificado inicialmente como "Atleta Profesional 6"). El hurto ocurrió en diciembre de 2024, coincidiendo con un partido de los Grizzlies.

Ja Morant, fuera de circulación con Memphis, observa desde la banca el juego contra los Trail Blazers Portland. Reuters

Este primer acuerdo de culpabilidad representa un paso significativo en la desarticulación de esta red criminal que ha puesto en alerta a la comunidad de atletas profesionales.

Hay más acusados

La declaración de culpabilidad de Huaiquil Chávez parte de una compleja red criminal. El caso federal también apunta a Sergio Andrés Cabello, Bastian Alejandro Morales y Jordan Francisco Sánchez.

Las autoridades lograron dar con el paradero de los presuntos ladrones gracias a una sofisticada estrategia de rastreo digital. La investigación se apoyó en datos cruciales de torres de telefonía móvil y registros de empresas de alquiler de vehículos para seguir los movimientos interestatales del grupo. Además, hay evidencia digital, pues se descubrieron fotografías en una cuenta de iCloud que mostraban a los acusados posando con los relojes y joyas robadas, un detalle que robusteció la denuncia federal.

Además de su participación en el caso de la estrella de los Grizzlies, los documentos federales vinculan directamente a Cabello, Morales y Sánchez con el robo a la casa del mariscal de campo de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow (nombrado como "Atleta Profesional 5"), en Ohio. Este asalto ocurrió el 9 de diciembre de 2024, mientras Burrow se encontraba en Texas disputando un partido de Monday Night Football contra los Cowboys de Dallas.

Joe Burrow, de los Bengals, también fue afectado. Reuters

El FBI tomó cartas en el asunto

La escalada de asaltos a residencias de figuras deportivas de élite activó las alarmas de seguridad a nivel federal. La magnitud y el patrón de los delitos llevaron al FBI (Oficina Federal de Investigaciones) a emitir una advertencia formal a las principales organizaciones deportivas profesionales de Estados Unidos. La agencia federal comunicó que al menos nueve atletas de alto perfil habían sido víctimas de estos allanamientos.

En respuesta a la alerta del FBI, la NFL, la NBA y la NHL, tomaron medidas. Las organizaciones emitieron advertencias de alto riesgo a sus jugadores y les proveyeron de información detallada sobre las mejores prácticas de seguridad para proteger sus hogares.

Travis Kelce, con su prometida, la cantante Taylor Swift. Reuters

Entre las víctimas adicionales de esta ola de crímenes se encuentran: Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles (aunque jugador de los Mavericks de Dallas cuando sufrió el robo) y Mike Conley, guardia de los Timberwolves de Minnesota.