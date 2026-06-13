¡Sorpresa mundial! Mbappé revela su curioso nuevo festejo con James Corden para el debut de Francia

Kylian Mbappé tiene todo listo para afrontar el torneo de futbol más importante del planeta: el ritmo competitivo, el hambre de gloria y, ahora, una curiosa coreografía en mente. Durante una distendida entrevista junto al famoso conductor británico James Corden, producida especialmente como antesala del Mundial 2026, el delantero del Real Madrid reveló que si logra anotar un gol en el debut de la Selección de Francia frente a Senegal, festejará tocando una flauta imaginaria en medio de la cancha.

La propuesta nació del carismático presentador de televisión y el atacante galo aceptó el reto sin dudarlo ni un segundo. El inesperado pacto quedó registrado ante las cámaras, generando una enorme expectación entre millones de aficionados que ahora sintonizarán el encuentro con la esperanza de ver cumplida la divertida promesa pública.

El origen de este festejo musical no es una simple casualidad. Durante la entrevista, el futbolista recordó detalles entrañables de su infancia en territorio europeo:

"De pequeño, mis padres me animaron a explorar actividades artísticas más allá del futbol, y durante uno o dos años toqué la flauta dulce. Fue divertido, aunque nunca llegué a dominarla por completo."

El heredero al trono de los goleadores históricos

A sus 27 años, la estrella de la escuadra dirigida por Didier Deschamps llega a la cita mundialista en plena madurez profesional, cargando con la etiqueta de ser el máximo candidato a ganar la Bota de Oro. El ariete arrastra un historial legendario en las Copas del Mundo, registrando un campeonato en Rusia 2018 y un subcampeonato en Qatar 2022, edición donde firmó un hat-trick en la gran final ante Argentina.

En apenas dos ediciones disputadas, el atacante acumula la impresionante cifra de 12 goles en Mundiales, posicionándose como el rival más sólido para amenazar el récord histórico del alemán Miroslav Klose con 16 dianas.

¿Cuándo son los partidos de Francia en el Mundial 2026?

El camino de Francia en la primera fase del torneo está definido en el calendario oficial: