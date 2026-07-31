Milan despide a Franco Baresi con un emotivo minuto de silencio en Australia

El mundo del futbol está de luto. Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y uno de los defensores más importantes en la historia de la Selección de Italia, murió a los 66 años tras una enfermedad, informó el conjunto rossonero a través de sus canales oficiales.

El club, que se encuentra en Australia para disputar una serie de partidos amistosos, realizó un minuto de silencio durante uno de sus entrenamientos como homenaje al exfutbolista. En las imágenes compartidas por la institución, jugadores y cuerpo técnico aparecen reunidos alrededor de la emblemática camiseta número 6, dorsal que fue retirado en honor a la leyenda italiana.

Unidos en el recuerdo. En Perth, Rúben Amorim, su cuerpo técnico y todo el equipo guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi", fue el texto que acompañó el vídeo compartido en redes.

El emotivo homenaje del Milan a Franco Baresi

Además del homenaje en el entrenamiento, el Milan publicó una fotografía de Baresi levantando el trofeo de la Champions League, acompañada de un mensaje en el que destacó el legado del histórico defensor.

La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia", escribió la institución en sus redes sociales.

La figura de Baresi marcó una época con el conjunto rossonero gracias a su liderazgo, calidad defensiva y una carrera repleta de títulos, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos en la historia del futbol italiano.