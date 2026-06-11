Histórico gol de Julián Quiñones entra al Top 3 más rápidos de México en Mundiales

Tenía que ser México. En casa, ante un Estadio Ciudad de México repleto y en el partido que puso en marcha la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana fue la encargada de marcar el primer gol del torneo. El autor fue Julián Quiñones, quien además se metió a los libros de historia del Tricolor.

El atacante nacido en Colombia y naturalizado mexicano aprovechó una desatención de la defensa sudafricana para adelantar al conjunto dirigido por Javier Aguirre apenas al minuto 9 del encuentro inaugural.

La jugada nació tras una mala salida del arquero Ronwen Williams. Erik Lira recuperó el balón y sirvió para Quiñones, quien no dudó en sacar un potente disparo desde los linderos del área. El esférico terminó por colarse entre las piernas del guardameta africano para desatar la locura en las tribunas.

Julian Quiñones logró el primer gol del Mundial 2026 REUTERS

Quiñones en la historia de México

Además de convertirse en el primer gol del Mundial 2026, la anotación permitió a Quiñones colocarse entre los autores de los goles más rápidos de México en la historia de las Copas del Mundo.

Con su tanto al minuto 9, el delantero se ubicó en el tercer lugar de este listado histórico, sólo detrás de Luis Flores y Rafael Márquez.Los goles más rápidos de México en los Mundiales

1. Luis Flores

México vs Paraguay, Mundial de 1986

Gol al minuto 3

2. Rafael Márquez

México vs Argentina, Mundial de 2006

Gol al minuto 6

3. Julián Quiñones

México vs Sudáfrica, Mundial de 2026

Gol al minuto 9

La anotación representa otro capítulo especial en la trayectoria de Quiñones. Después de conquistar la Bota de Oro del futbol de Arabia Saudita con 33 goles, superando incluso a Cristiano Ronaldo, el delantero llegó al Mundial como una de las principales armas ofensivas de Javier Aguirre.

Su entendimiento con Raúl Jiménez y su capacidad para aparecer desde la banda izquierda hacia el centro del ataque fueron argumentos suficientes para que el técnico mexicano le otorgara la confianza desde el arranque.

La respuesta llegó de inmediato. En apenas 9 minutos, Julián Quiñones no sólo marcó el primer gol de la Copa del Mundo 2026, también aseguró un lugar privilegiado en la historia de la Selección Mexicana y de los Mundiales.